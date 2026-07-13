Localizan los cuerpos de tres jóvenes en los límites de Durango y Sinaloa

Mediante un reporte a las líneas de emergencia fueron localizados los cuerpos de tres personas del sexo masculino, en proceso de descomposición, en una zona serrana en los límites de Durango y Sinaloa.

Atención al reporte

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional atendieron un reporte y cerftificaron el hallazgo de tres víctimas en un predio enmontado que se encuentra por la comunidad del Mezquite, en el municipio de El Fuerte, muy cerca de los límites con el estado de Durango.

Se trataba de tres personas del sexo masculino, presuntamente jóvenes y en proceso de descomposición , por lo que el lugar fue resguardado para que los peritos en criminalística levantaran las evidencias.

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Establecerán sus identidades

Se dispuso que los cuerpos de las víctimas fueran enviados a una casa funeraria de la ciudad de Los Mochis, donde serán sometidos a estudios de genética forense.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa será la encargada de practicar los estudios de genética, con el propósito de establecer sus identidades y ubicar a sus familiares.

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