Fuerzas federales aseguran ametralladora, lanzacohetes y explosivos durante operativos

Luego de una serie de opertivos que fueron desplegados por elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, se reportó un saldo de ocho personas detenidas, además del aseguramiento de armamento de alto poder, droga, explosivos, equipo táctico y vehículos.

Aseguran lanzacohetes, lanzagranadas y ametralladora

Estos operativos se realizaron en los municipios de Culiacán, Mazatlán y El Rosario, en el estado de Sinaloa, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En el poblado Los Algodones, al norte de Culiacán, se registró el aseguramiento más importante, donde personal del Ejército localizó un vehículo abandonado en cuyo interior encontró dos armas largas, dos lanzacohetes, un lanzagranadas, seis granadas, dos cargadores y 47 cartuchos útiles.

Durante otro operativo, realizado en la zona norte de Culiacán, los ilitares detuvieron a cuatro personas y aseguraron una ametralladora, siete armas largas, dos granadas, 42 cargadores, mil 170 cartuchos, dosis de droga, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas y dos vehículos.

Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguran arsenal

En el poblado Oso Viejo, elementos de la Secretaría de Marina y de la SSPC capturaron a cuatro personas, a quienes les aseguraron 550 dosis de metanfetamina, dos armas largas, un arma corta, 276 cartuchos, 13 cargadores, dos vehículos y dinero en efectivo.

En Mazatlán, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal en la colonia Misión San Javier, donde localizaron dos armas largas, dos armas cortas, 20 artefactos explosivos improvisados, 17 cargadores, 5 mil 560 cartuchos, 13 chalecos tácticos, 26 placas balísticas y dos motocicletas.

Ya en el municipio de El Rosario, específicamente en el poblado Huizache, personal de la Secretaría de Marina aseguró cuatro armas largas, 104 cartuchos, 2 mil 612 dosis de metanfetamina, tres bolsas y 61 dosis de marihuana, además de un chaleco táctico, dos placas balísticas, ponchallantas y dos vehículos.

Resultados de los operativos

El resultado de estos operativos fue de 15 armas largas, dos armas cortas, una ametralladora, dos lanzacohetes, un lanzagranadas, 10 granadas, 20 artefactos explosivos improvisados, más de 7 mil cartuchos, 3 mil 100 dosis de metanfetamina, marihuana, equipo táctico y seis vehículos, además de la detención de ocho presuntos integrantes de grupos delictivos.