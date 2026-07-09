FGR identificó a piloto de aeronave que llevó a 'El Mayo' a EU; ¿quién es y dónde está? 

El caso de la llegada de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos en julio de 2024 continúa dando de qué hablar a dos años de distancia, luego de que el Gobierno de México cuestionara a las autoridades de aquel país la supuesta operación que hicieron para sacarlo de territorio nacional.

Desde el lunes, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó una cronología de cómo ocurrieron los hechos , destacando que la aeronave utilizada en este vuelo ahora se exhibe en un museo en Santa Teresa, Nuevo México.

Asimismo, detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría solicitando ampliación de información sobre ese 25 de julio de 2025, pues de confirmar que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) participó en el traslado, representaría una violación a la Constitución mexicana y los tratados internacionales.

En el marco de esta petición y a días de que se cumplan dos años de que Zambada García arribó a Estados Unidos, la FGR confirmó que logró identificar al piloto de la aeronave.

Foto: FBI.

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La declaración de FGR sobre el piloto

El miércoles 8 de julio, durante una rueda de prensa realizada por la tarde, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, manifestó que se identificó a la persona que piloteó la aeronave utilizada; sin embargo, fue entregado a Estados Unidos.

La información señala que se logró gracias a un peritaje en materia de audio proporcionado por los Servicios de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

En este se revela el momento exacto en que el piloto solicita a la torre de control del Aeropuerto de Ciudad Juárez el código transpondedor para ingresar a territorio estadounidense.

Después de esta operación, esta persona fue deportada a México y detenida por portación de armas de fuego y otros delitos, para después devolverla a las autoridades estadounidenses en la "tanda de narcos".

"El piloto fue deportado, siguió operando cometiendo delitos en México, es la información que consta; fue detenido por portación de arma y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al Gobierno de Estados Unidos", dijo David Boone, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Godoy agregó que la pista donde despegó no contaba con autorización para operar, además de que la aeronave presentaba alteraciones en su identificación, según una investigación oficial y reforzando lo dicho por el medio Pie de Nota.

Ante esta situación, la FGR aseguró el aeródromo, mientras el avión está siendo exhibido en el War Eagles Air Museum.

¿Quién es piloto y dónde está?

Aunque la Fiscalía no reveló de manera oficial el nombre de este piloto, la información disponible en varios medios nacionales y basada en notas periodísticas desde 2024 hasta 2026 señala a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando".

Este personaje es identificado como piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán, y fue detenido en febrero de 2025 en Sinaloa y extraditado a Estados Unidos ese mismo año en agosto.

"El Jando" ya firmó un acuerdo de culpabilidad hace semanas, esto por conspiración para traficar cocaína, sin embargo, en su expediente público en Estados Unidos no hay ningún señalamiento de su participación en el traslado de "El Mayo".