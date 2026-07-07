Esta fue la última publicación del cantante Adán R antes de su asesinato en Culiacán, Sinaloa

Recientemente, se dio a conocer la muerte del exmiembro de la banda “Los Nuevos Rebeldes”, quien se había separado de la agrupación para comenzar con su carrera como solista. La noticia de su fallecimiento repentino tomó por sorpresa a los internautas, quienes terminaron llenando sus publicaciones con buenos deseos y despedidas.

¿Qué ocurrió?

José Adán Rodríguez Baldenegro, también conocido como Adán R, sufrió un ataque en su localidad en Culiacán, Sinaloa, el día 5 de julio del año en curso.

Durante esa noche, se encontraba fuera de la cochera de su casa ubicada en el fraccionamiento Stanza Cantabria cuando sujetos con armas llegaron al lugar y abrieron fuego contra su persona .

Después de múltiples llamadas a las autoridades por parte de vecinos al escuchar los impactos de bala, cuerpos de la policía estatal y del Ejército Mexicano encontraron al joven de 29 años desvanecido en su cochera con heridas producidas por balas.

Ante esto, los elementos lo trasladaron rápidamente a un hospital cercano, donde más tarde su deceso sería confirmado por médicos de la Cruz Roja.

Como resultado de este ataque, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias pertinentes para abrir una carpeta de investigación, con el fin de esclarecer el motivo del ataque, por lo que, hasta el momento, aún no se ha capturado ni confirmado la identidad de los culpables de este crimen .

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Su última publicación

La última publicación encontrada en sus redes sociales fue subida el día 12 de junio del 2026 en Instagram, con fotografías de Adán R dentro de una cabina de teléfono público de color rojo en frente de la playa, con la frase «Me levanté este día muy positivo. Todo va a estar bien».

Sin embargo, esta no se trataría de su última publicación como tal, ya que el joven cantante subió una historia a Instagram antes de perder la vida, donde muestra su reacción al enterarse de los resultados del enfrentamiento entre México e Inglaterra que desembocaron en la eliminación del tricolor.

«¡Ay, no! ¡Hijos de su chingada madre! Jugaron como nunca y perdieron como siempre. ¡Qué tristeza, mi gente!». Exclamó en su historia.

Tras la rápida difusión del incidente, su publicación de Instagram se llenó con comentarios en los que lamentaron su fallecimiento, además de recordar su vida y carrera musical.