Fuerzas federales aseguran bodega en el fraccionamiento Providencia, en Durango

Elementos de fuerzas federales mantienen un operativo en el fraccionamiento Providencia, en la ciudad de Durango, donde fue asegurada una bodega ubicada sobre la calle Doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, en las inmediaciones de la colonia El Refugio.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se desplegaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes para ingresar al inmueble.

En el sitio también se observó la presencia de una grúa, lo que generó la versión preliminar de que al interior podrían encontrarse vehículos; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial qué fue localizado dentro de la bodega.

Aseguran zona mientras abren inmueble

Durante el operativo, vecinos del sector observaron la movilización de las corporaciones federales y estatales, así como el resguardo del perímetro con apoyo de unidades oficiales.

Según la transmisión realizada desde el lugar por un medio local, elementos de la Fiscalía también arribaron al punto y habrían ingresado con herramientas para abrir la cortina metálica del inmueble, una bodega de color blanco y de gran altura.

La acción se desarrolló sobre la calle Doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, en el fraccionamiento Providencia, muy cerca del mercado de abastos de El Refugio.

Operativos continúan en Durango

Este aseguramiento ocurre en medio de una serie de operativos que fuerzas federales han realizado durante las últimas semanas en distintos puntos de la ciudad de Durango y de la zona serrana.

En acciones recientes se ha reportado el aseguramiento de inmuebles, vehículos, armas y otros objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas, aunque en este caso las autoridades no han emitido todavía información oficial sobre el resultado del operativo.

Hasta el momento se desconoce si hubo personas detenidas, así como el contenido asegurado dentro de la bodega.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales o estatales den a conocer mayores detalles sobre el operativo y el resultado de la intervención en el inmueble.