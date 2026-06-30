¿Qué sabemos de las 6 muertes por tequila adulterado en México? Esto revelan las autoridades

Luego de la muerte de una persona del sexo masculino de 52 años de edad, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal del Estado intervinieron en un comercio de bebidas alcohólicas debido a la muerte de un hombre por ingesta alcohólica de tequila adulterado. Las autoridades indicaron que es la sexta persona fallecida en las últimas semanas por consumo de metanol.

También te puede interesar: Niña de cinco años es hospitalizada tras ingerir raticida por accidente en Durango

¿Ingesta alcohólica en un negocio?

La tarde del domingo 28 de junio del 2026, en la colonia La Ganadera, de Irapuato, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal del Estado realizaron un operativo en un negocio que se dedica a la venta de bebidas alcohólicas.

La víctima más reciente de este tipo de casos relacionados es un hombre de 52 años de edad; presuntamente compró una botella de tequila el miércoles 24 de junio, misma persona que horas más tarde fue ingresada al Hospital General de Irapuato, luego de que se le complicara su estado de salud.

La familia exige justicia

La familia de la persona fallecida reveló a los medios los detalles de la intoxicación. El hombre identificado como José Luis, de 52 años de edad, fue sepultado por sus seres queridos, quienes exigen justicia para dar con el responsable de esta trágica situación.

También te puede interesar: Mujer se intoxicó al comer camarones

¿Hay más casos relacionados?

Sí, cabe recordar que se dio a conocer el caso de unos quince años donde la festejada y sus padres se intoxicaron con alcohol que contenía una alta concentración de metanol. Esto sucedió en Puerta de Valle, en Salamanca; como consecuencia de ingerir el alcohol, más de cinco personas fallecieron y al menos 28 sufrieron daños severos en su salud.

Días después, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, indicó que sí hubo una intoxicación masiva en la fiesta, por lo que se encendieron las alarmas de las bebidas alcohólicas adulteradas, su consumo y distribución.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud del Estado no ha dado a conocer el tipo de medidas que consumieron las personas, ni mucho menos los daños que provocaron.