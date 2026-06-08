XV años termina en tragedia; tequila adulterado causa la muerte de un papá y su familiar

Lo que debía ser una celebración de ensueño terminó en tragedia; se presume que pudo haber sido que el tequila estaba adulterado.

La Secretaría de Salud de Guanajuato mantiene el seguimiento del caso y brindará atención médica a las más de once personas que terminaron con síntomas de intoxicación.

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¿En realidad qué fue lo que los intoxicó?

Los habitantes de Puerto de Valle, Salamanca, Guanajuato, señalaron que las personas afectadas que terminaron recibiendo atención médica ingirieron la misma bebida alcohólica durante la celebración.

"Todos los que consumieron ese tequila presentaron malestares", los pobladores adjudican que fue el licor que se ofreció durante el festejo.

De acuerdo con la información recabada, las personas afectadas coincidieron en un evento social realizado el pasado sábado en la comunidad de Puerto de Valle, en el municipio de Salamanca. Fue durante el domingo cuando comenzaron a presentar malestar general, principalmente dolor de cabeza; sin embargo, durante la madrugada del lunes su estado de salud se agravó, manifestando síntomas como visión borrosa, vómito, hipotermia y somnolencia profunda. Es la información que se tiene hasta el momento de la redacción de esta nota.

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¿Hubo fallecidos?

El padre de la quinceañera, un hombre de 39 años de edad, y un primo de 28 son los fallecidos, mientras que las once personas restantes se mantienen internadas y recibieron atención médica especializada.

Actualmente, todos reciben atención médica especializada. De ellos, cuatro pacientes se reportan graves: dos hombres de 16 y 25 años de edad, y dos mujeres de 21 y 47 años. Asimismo, dos pacientes masculinos de 21 y 30 años se encuentran estables, al igual que cinco mujeres de 15, 15, 29, 36 y 45 años de edad, informaron las autoridades.