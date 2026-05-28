Hallan sin vida a tres hombres en panteón de Lerdo; investigan presunta intoxicación 

Un llamado al número de emergencias 911 alertó a corporaciones de seguridad, luego de que se reportara el hallazgo de tres hombres sin vida al interior del Panteón de Lerdo.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 27 de mayo, las víctimas, presuntamente trabajadores del municipio , se encontraban inconscientes en una bodega que se encuentra en ese lugar.

Compañeros que se encontraban ahí los auxiliaron, trasladándolos en vehículos particulares a recibir atención médica, sin embargo, dos de ellos murieron en el camino y el tercero llegó sin signos vitales al Hospital General de Lerdo.

Según el reporte de seguridad, habría caído al piso incoscientes luego de una posible intoxicación por inhalar algún tipo de químico.

Personal de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, tomó conomiento del hecho para abrir una carpeta de investigación; mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizarles la necropsia de ley y conocer la causa específica del fallecimiento.

¿Quiénes eran los hombres fallecidos?

En el sitio fue posible identificar a las tres víctimas, quienes responde a los nombres de Luis Guillermo Quintana Muñoz de 50 años, Jesús Villa Castañeda de 47, y Rubén Romo Martínez de 71.

Los dos vehículos con los occisos a bordo fueron localizados estacionados sobre la calle Prolongación Allende, entre Vicente Maciel y Francisco Tarin de la colonia San Isidro.