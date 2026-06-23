¿Nadie los usa? La verdadera razón por la que Telmex no retira sus teléfonos públicos

(Canva)
Las cabinas de teléfono público siempre han formado parte de las calles de cualquier ciudad y es innegable lo útiles que han llegado a ser para el mexicano, cubriendo llamadas de emergencia, presenciando cierres de tratos e inclusive dramas amorosos. Todo esto cambió con el auge de las nuevas tecnologías, por lo que estos aparatos han caído en abandono total. A pesar de esto, aún siguen en las calles, ¿por qué Telmex no las ha retirado aún? ¡Esto es lo que sabemos!
¿Por qué no las han retirado?
Desde la aparición de Teléfonos Mexicanos (Telmex) en el año 1947, el sistema mexicano de telefonía no ha parado de progresar con grandes saltos tecnológicos, siendo su cometido el de unificar y automatizar el sistema ya existente, para ofrecer al mexicano una red de calidad con la cual pueda comunicarse sin los típicos problemas de compatibilidad de aquella época.
Tiempo más tarde, comenzaron a instalar cabinas de teléfonos públicos, alcanzando su punto más alto de equipos instalados en las calles en el año 2000, con más de 700 mil casetas operando en todo el país, producto de su privatización en los años 90.
Sin embargo, a mediados de la primera década de los 2000, aparecieron los teléfonos móviles, dispositivos que provocaron el abandono gradual de las cabinas de teléfono, para que la industria pereciera años más tarde.
Si es que las cabinas de teléfono ya no son útiles, ¿por qué no han hecho nada para quitarlas?
Todo esto se debe a un tema legal, gracias a un documento publicado desde el momento en el que Telmex se privatizó, el cual puede encontrarse en la condición 3-5 “Casetas públicas telefónicas” de la “Modificación al título de concesión de Teléfonos de México”, llevada a cabo el 10 de agosto de 1990.
El documento indica que dicha compañía de telecomunicaciones se encuentra obligada a instalar y mantener cabinas telefónicas en todo el país, especialmente en zonas donde su principal medio de comunicación sean estos aparatos, prohibiendo así el retiro de cualquier equipo, a pesar de que ya no se encuentren en operación.
Te puede interesar: ¿Por qué no pueden quitar tan fácil las casetas telefónicas de Durango? Conoce la razón legal
Reutilización de cabinas
A pesar de que legalmente Telmex no tiene poder alguno para quitarlos, aún existe una esperanza para evitar que se conviertan en un mero desperdicio tecnológico.La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha estado planeando un proyecto llamado “CFE Telecomunicaciones e Internet para todos”, cuyo propósito es el de llevar internet a todo México y a zonas aisladas mediante la reutilización de la infraestructura existente.
Aunado a esto, no es la única opción disponible; estos aparatos también pueden fungir como centros de atención ciudadana o de servicios digitales, pero aún existe la posibilidad de que equipos o estructuras no sean compatibles con la reconversión; por ende, lo único que queda por hacer es ver cómo Telmex y el gobierno de México manejan las cabinas abandonadas.