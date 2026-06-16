Ahorros de hasta 85% en recibos de luz: CFE fortalece el programa Techos Solares

La implementación de este programa podría implicar ahorros significativos para la población mexicana, lo que podría beneficiar enormemente a la economía de cada familia. No obstante, ¿en qué consiste exactamente esta estrategia y, quienes se han obtenido este beneficio hasta el momento? Te lo explicamos a continuación.

¿En qué consiste?

El programa ‘Techos Solares del Bienestar’, impulsado por la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Emilia Calleja Alor, consiste en una serie de esfuerzos realizados con el fin de mejorar las condiciones de acceso y suministro eléctrico, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas extremas están a la orden del día, implicando con ello grandes cantidades de consumo energético.

A su vez, esta medida busca promover la transición a energías más limpias y sustentables mediante el aprovechamiento de los rayos solares, frente a las inclemencias del alarmantemente acelerado avance del calentamiento global y la degradación ambiental.

Dichos esfuerzos están siendo impulsados por medio de recursos económicos provenientes del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), administrado por la Secretaría de Energía (SENER), contando con una inversión total de 190 millones de pesos mexicanos para su etapa inicial.

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¿Quiénes fueron los beneficiados?

De acuerdo con la información expedida de forma oficial en su portal web, en el marco de tiempo comprendido entre marzo de 2025 y mayo de 2026, la CFE ha instalado e interconectado un total de 5 mil 140 paneles fotovoltaicos en varias comunidades comprendidas en los municipios de San Felipe y Mexicali, ubicados en la entidad federativa de Baja California.

Estos sistemas implementados ofrecerán un aproximado de 44 mil 160 MWh de energía limpia al año a las familias beneficiadas, evitando así la emisión de 19 mil 486 toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente (CO2e), lo que además les permitirá ahorrar hasta un 85% de su consumo de electricidad durante la época de verano, un 45% en invierno y hasta un 60% en su gasto anual.

Como parte de esta estrategia, las autoridades energéticas prevén comenzar una segunda etapa a partir de julio de 2026, en la cual se contempla la instalación de 5 mil sistemas fotovoltaicos adicionales a más domicilios de San Felipe y Mexicali, incluyendo sus próximas operaciones en el municipio de Hermosillo, Sonora.