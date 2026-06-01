¡Cuidado con el medidor! CFE advierte sobre el peligro y las sanciones por tocar este extraño plástico

Recientemente, usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han detectado un incremento en la instalación de pequeños dispositivos de diversos colores en sus medidores de luz y los rumores no se han hecho esperar. En las redes, internautas han dado a conocer sus teorías y han tratado de entender el motivo de su instalación, pero ninguna podría estar más lejos de la realidad. Entonces, ¿qué significan?

Plástico extraño y su significado

La aparición de este plástico en los medidores de luz ha provocado el surgimiento de una ola de desinformación, en la cual muchos han especulado sobre su significado y si implicaría la suspensión del servicio de luz, o si daría a entender la existencia de una sanción.

Realmente, estos “candados” no son nada más que un sello de seguridad de la CFE , el cual tiene como función principal el ser una herramienta de control, para que los técnicos e inspectores puedan verificar el estado del medidor y llevar un registro exacto del consumo, para evitar fraudes.

Estos sellos usan un lenguaje basado en colores, cuyo significado puede variar dependiendo del color:

Sello verde: Este color se usa para las viviendas que entran en un estado de revisión temporal preventiva, ya sea por algún pago pendiente o por una actualización en el registro de la zona; por ende, este sello no implica ningún corte venidero .

Este color se usa para las viviendas que entran en un estado de revisión temporal preventiva, ya sea por algún pago pendiente o por una actualización en el registro de la zona; por ende, este sello . Sello amarillo: El sello de dicho color da a entender que hay una alerta sobre una posible irregularidad en el patrón de consumo actual e histórico de la vivienda, ya sea por algún daño en el equipo o por la manipulación del cableado, por lo que esta marca es usada para indicar que se llevará a cabo una investigación minuciosa.

El sello de dicho color da a entender que hay una alerta sobre una posible irregularidad en el patrón de consumo actual e histórico de la vivienda, ya sea por algún daño en el equipo o por la manipulación del cableado, por lo que esta marca es usada para indicar que se llevará a cabo una investigación minuciosa. Sello rojo: El caso de un sello rojo es un signo de alerta grave, porque podría tratarse de una falta jurídica o técnica. Casos como la manipulación de un medidor, adeudos grandes con el organismo, omisión de la suspensión del servicio, etc.

El caso de un sello rojo es un signo de alerta grave, porque podría tratarse de una falta jurídica o técnica. Casos como la manipulación de un medidor, adeudos grandes con el organismo, omisión de la suspensión del servicio, etc. Sello café, gris o blanco: Estos sellos no cuentan con un significado real que se conozca, debido a que varía según la zona; puede tratarse de casos de organización interna o la asignación del registro de lectura del edificio.

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Sanciones por ruptura del candado

Esta misma ola masiva de desinformación y la preocupación de la ciudadanía los han impulsado a retirar estos sellos, pero la CFE ha sido muy clara respecto a esto.

La comisión ha comunicado que estos sellos solo son de carácter informativo, por lo que no indican la suspensión de servicio o una sanción, a menos que se trate de un sello rojo con un dictamen de corte al suministro de energía.

Sin embargo, el riesgo real se encuentra en la ruptura del candado.

De acuerdo al artículo 38 del Código Penal Federal, la CFE es quien se encuentra bajo la custodia de los sellos, pero el usuario es quien debe cuidarlos, así que, si dicho objeto se retira o presenta daños, la empresa de electricidad podrá asumir que se trata de un fraude y podrán adoptar medidas aplicables para hurto .

Las represalias van desde multas que pueden llegar a los 248 mil 930 pesos (mil días de salario mínimo), pasando por sobrecargos por energía sin registrar, hasta el encarcelamiento por un lapso de 3 a 10 años.

No obstante, si el usuario detecta algún daño o si el sello fue retirado por terceros, puede llamar a la línea de atención marcando al número 071, o comunicarse en la aplicación CFE Contigo para reportar el caso y obtener un reemplazo gratis y sin represalias.