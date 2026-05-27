CFE: ¿Cómo saber si tu recibo podría aumentar?, estos son los puntos que debes revisar

Ante la presencia de un clima caluroso, y con ello el uso extendido de ventiladores y/o aire acondicionado, se prevé que muchas familias a lo largo de la república mexicana enfrenten un fuerte incremento en la cantidad a pagar en su recibo de luz durante los meses venideros. Gracias a este inconveniente, nos queda preguntarnos, ¿cómo podremos detectar que nuestro recibo estaría mostrando señales de un posible aumento?

¿Cómo operan las tarifas?

Las tarifas domésticas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se basan en bloques que permiten medir la cantidad de consumo, es decir, en cuánto menos sea el gasto de electricidad, menor será la cantidad a cobrar y viceversa.

Estos se clasifican en tres rangos: consumo básico (0 a 75 kWh), consumo intermedio (76 a 140 kWh) y consumo excedente (encima de los 141 kWh). Estos, de acuerdo con los precios actuales de la Tarifa 1 (que es la más usada en zonas urbanizadas), pueden variar desde los 0.793 pesos, atravesando los 0.956 pesos e incluso llegar a los 2.802 pesos de llegarse al último bloque.

Especialistas señalan que durante el periodo comprendido entre junio y julio se suele rebasar los límites establecidos, debido a que se hace un uso más prolongado de dispositivos de enfriamiento para combatir las altas temperaturas, como los ventiladores, aire acondicionado, minisplits y refrigeradores, lo que provoca en consecuencia un salto alarmante en el saldo señalado por el recibo.

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¿Cómo saber si tu recibo puede aumentar?

Aunado con lo anterior, existe la posibilidad de que, al mantener un gasto de energía eléctrica a altos niveles durante varios meses, se entre a la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC); con ella desaparecen los subsidios otorgados por el gobierno, aumenta el costo del precio por kilovatio-hora y el recibo puede marcar montos incluso mayores.

Es debido a esto que es necesario monitorear los recibos de luz una vez sean recibidos. Estos contienen información que podría permitir la detección de un aumento peligroso en el uso de energía eléctrica. Los apartados en los que se debe prestar atención son los siguientes: