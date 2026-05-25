Evita fraudes: Claves para identificar a los verdaderos trabajadores de CFE

Ante el creciente interés por las energías renovables y la instalación de paneles solares en hogares y negocios, también han aumentado las llamadas y visitas de supuestos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso, especialistas del sector han alertado sobre fraudes cometidos por personas que se hacen pasar por personal de la CFE para pedir dinero o información.

Suplantación de trabajadores de la CFE

De acuerdo con la guía consultada, los delincuentes suelen ofrecer supuestos descuentos, inspecciones o trámites de interconexión y mantenimiento, especialmente en casos relacionados con paneles solares. El objetivo es ganarse la confianza del usuario para después pedir pagos o datos personales.

Esta situación ha generado desconfianza entre algunos usuarios e incluso retrasos en proyectos de instalación fotovoltaica, por lo que conviene saber cómo identificar a personal legítimo de la CFE.

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¿Cómo identifico a un trabajador de la CFE?

A continuación te presentamos algunas señales que pueden ayudarte a confirmar si realmente se trata de un empleado autorizado:

Porta un gafete oficial con fotografía: debe incluir nombre, fotografía, número de empleado y logo institucional.

debe incluir nombre, fotografía, número de empleado y logo institucional. Viste uniforme completo con logotipo: el uniforme debe estar identificado con los emblemas oficiales de la empresa.

el uniforme debe estar identificado con los emblemas oficiales de la empresa. Arriba en vehículos oficiales: las unidades suelen estar rotuladas con colores y logotipos de la CFE.

las unidades suelen estar rotuladas con colores y logotipos de la CFE. Cuenta con una orden de trabajo o folio: para inspecciones o servicios en domicilio, debe existir un número de folio o ticket.

para inspecciones o servicios en domicilio, debe existir un número de folio o ticket. No solicita pagos en efectivo ni datos bancarios: la CFE no cobra en el lugar ni pide depósitos a cuentas personales. Cualquier cobro se refleja en el recibo oficial o en medios digitales autorizados.

CFE

Si sospechas de un fraude, haz esto

No dejes pasar a la persona a tu domicilio.

Llama de inmediato al 071 para verificar si hay una visita programada.

para verificar si hay una visita programada. No proporciones datos personales, bancarios ni de tu medidor.

Reporta cualquier intento de fraude ante la CFE y, si es necesario, ante la autoridad local.

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¿Cómo proteger tu inversión solar?

Si vas a instalar paneles solares, lo más recomendable es trabajar con empresas con experiencia en trámites ante la CFE, conservar cotizaciones, facturas y respaldos del proyecto, y pedir acompañamiento durante cualquier inspección o visita técnica. Así se reduce el riesgo de caer en engaños relacionados con interconexión o mantenimiento.