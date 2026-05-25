'No son pensiones doradas, es el fruto de 30 años de trabajo o más': jubilados de la CFE en Durango

Una nueva manifestación se llevó a cabo en Durango por parte de jubilados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes se oponen a la reforma al artículo 127 constitucional, en la que se pone límite a las pensiones.

“No somos de pensiones doradas, como se ha narrado. Somos trabajadores que cumplimos nuestro periodo de 30 años o más laborando y nos jubilamos con todo lo que marcaba la ley, una pensión que decía que era vitalicia y ahora se está aplicando con retroactividad”, señaló el manifestantes Eliseo Salazar.

Son al menos 200 jubilados de confianza en Durango a quienes ya se les han aplicado descuentos durante dos catorcenas consecutivas, superiores al 50 por ciento. Señalan que, a partir de que se aprobó y publicó la reforma, comenzaron a realizarse rebajas equivalentes a la mitad del salario del Ejecutivo Federal.

Dicen que el descuento comenzó a aplicarse de inmediato, ni siquiera dentro de los 90 días posteriores a la publicación, periodo que se tendría para realizar el ajuste.

“Los que no pudimos asistir a Ciudad de México hoy estamos aquí, frente a las oficinas de la Comisión Federal, para externar nuestra inconformidad sobre la reforma al artículo 127, que nos está afectando directamente en cuanto a las pensiones que estábamos recibiendo”, expresó.

No hubo un análisis

Consideran que no se analizó a fondo la repercusión que tendría la reforma, la cual está afectando a miles de personas en el país.

“Eso ya estaba establecido: una jubilación conforme a lo que corresponde, pero decidieron que fuera la mitad sin ninguna base. Tenemos un plan de vida, compromisos que debemos cumplir y compañeros que tienen situaciones de salud, por lo que requieren ese fondo”, afirmó Thomás Yañez.

Los manifestantes se preguntan por qué esta medida solo aplica para jubilados de la CFE y se excluyó a miembros del Ejército, así como a otros funcionarios o políticos cercanos.

A la sociedad le solicitan empatía y que vea la situación que prevalece, pues consideran que una situación similar podría ocurrir con otros derechos laborales.

“Nos está afectando gravemente en el patrimonio de nuestras familias. Nosotros teníamos un plan de vida y no fue de una manera sencilla obtener esa jubilación. No son doradas, son de acuerdo con nuestro salario, porque fuimos creciendo, capacitándonos y teniendo una antigüedad mínima de 30 años”.

La manifestación se realizó afuera de las oficinas de CFE en calle Constitución, mientras otro grupo viajó a la Ciudad de México para acompañar la manifestación nacional, del Senado al Zócalo.