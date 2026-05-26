¿Llegó muy caro el recibo de luz? Conoce si la CFE puede corregir el cobro

Con la llegada de la temporada de calor, es común que los costos de producción eléctrica aumenten de precio, debido al uso constante de equipos para refrescar, como los ventiladores y el aire acondicionado. Sin embargo, hay ocasiones en las que se puede llegar a percibir un aumento desmedido en el precio indicado por el recibo, por lo que es probable que se trate de un error por parte de la CFE. ¿Es posible corregir este problema?

¿Por qué pasa esto?

Esta alza en los precios puede deberse a múltiples factores, como pueden ser:

Equipos viejos o de alto consumo: En muchas ocasiones, los dispositivos viejos como refrigeradores, hornos de microondas, ventiladores, televisores o aires acondicionados pueden consumir mucha energía a diferencia de sus contrapartes nuevas. Otros puntos a considerar relacionados con estos equipos son la suciedad, falta de mantenimiento, fugas eléctricas provocadas por defectos, mal funcionamiento, etc.

En muchas ocasiones, los dispositivos viejos como refrigeradores, hornos de microondas, ventiladores, televisores o aires acondicionados pueden consumir mucha energía a diferencia de sus contrapartes nuevas. Otros puntos a considerar relacionados con estos equipos son la suciedad, falta de mantenimiento, fugas eléctricas provocadas por defectos, mal funcionamiento, etc. Temporada de calor: Es bien sabido que las altas temperaturas provocan el aumento del uso extenso de aparatos de enfriamiento, los cuales pueden provocar un aumento en el importe mensual eléctrico.

Cambio de tarifa a DAC: Este punto va de la mano con el anterior. El uso constante y desmedido de dispositivos eléctricos puede terminar por rebasar el límite de consumo, provocando el cambio de clasificación a la tarifa doméstica de alto consumo (DAC).

Errores humanos o de equipos: A pesar de ser un suceso poco recurrente, también existe la posibilidad de que ocurra una mala lectura, como resultado de un medidor defectuoso, la estimación errónea de consumo generada por la inaccesibilidad al domicilio, cambios equívocos en la tarifa, duplicación de cobros o la captura incorrecta de datos, etc.

Recibos con montos erroneos

Si es que se detecta alguna inconsistencia con el consumo registrado por el medidor y con la cantidad indicada en el recibo, es más que posible solicitar la corrección de cobro .

Esta solicitud solo aplica si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detecta algún error en la lectura del medidor, en el cálculo del recibo o si existe algún fallo administrativo.

No obstante, reportar un caso de importe alto no siempre significa que exista una señal de error, ya que el reporte resultará como no procedente si la institución no encuentra fallo alguno, o si existe alguna justificación que se encuentre fuera de su jurisdicción.

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¿Cómo puedo solucionarlo?

Es recomendable actuar de inmediato cuando se encuentre un precio alto: tomar fotos al medidor de luz, revisar el historial de consumo, realizar sus propios cálculos para la detección de irregularidades, solicitar la revisión del medidor, verificar si no se cuenta con una fuga eléctrica y acudir a las sucursales de la CFE son los primeros pasos y los más importantes para la resolución del problema.

Una duda muy común que se presenta al momento de atender el incidente es la siguiente: ¿es necesario pagar el recibo?

No, no es necesario, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con la Comisión para la suspensión temporal del pago mientras se revisa la situación ; por ende, si se deja de pagar durante cierta cantidad de tiempo, se corre el riesgo de que se imponga una sanción monetaria o que se efectúe un corte de luz.

Si la CFE dictamina que el caso ha resultado improcedente, a pesar de que exista una irregularidad real, siempre es buena idea recurrir a los servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde brindarán ayuda y orientación, además de intervenir en el problema mediante procesos de conciliación.