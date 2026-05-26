¿CFE cambiará tu medidor de luz? La verdad detrás del aviso que circula en redes

Durante los últimos días comenzó a circular en redes sociales una versión que ha llamado la atención de miles de usuarios: la supuesta sustitución obligatoria y gratuita de todos los medidores de luz en México por nuevos equipos capaces de registrar el consumo con mayor precisión y en tiempo real.

La publicación ha generado dudas, especialmente porque toca un tema sensible para cualquier familia: el recibo de luz, el consumo eléctrico y la posibilidad de que personal de la Comisión Federal de Electricidad acuda directamente a los domicilios.

Sin embargo, aunque la CFE sí realiza trabajos de revisión, mantenimiento e instalación de medidores como parte de sus actividades normales, hasta ahora no hay una confirmación oficial reciente de un operativo nacional extraordinario para cambiar todos los medidores de todas las viviendas del país en una sola campaña.

También te puede interesar: ¡Alerta por fraude! Falsos trabajadores de CFE llegan a casas con amenazas de multa

No hay un programa especial “casa por casa”

La propia Comisión Federal de Electricidad ya había aclarado anteriormente que no existe un programa especial denominado “Casa por casa” para instalar medidores inteligentes, revisar conexiones ilícitas o notificar adeudos. De acuerdo con esa aclaración, este tipo de visitas forman parte de tareas rutinarias del personal de campo, no de un operativo masivo anunciado bajo ese nombre.

Esto no significa que CFE no pueda cambiar un medidor. Sí puede hacerlo en casos específicos: cuando hay fallas, cuando se requiere modernización del equipo, cuando existe una orden de servicio o cuando la instalación necesita ser revisada. Pero eso es distinto a afirmar que ya inició un reemplazo obligatorio para todas las casas del país.

¿Los nuevos medidores existen?

Sí. En México existen medidores más modernos que permiten una lectura más precisa del consumo eléctrico e incluso equipos avanzados que pueden facilitar la medición y control del servicio. La CFE también contempla dentro de sus condiciones de atención al usuario la posibilidad de instalar equipo de medición avanzado cuando el distribuidor lo considere necesario.

La diferencia está en el alcance: una cosa es que la empresa modernice su infraestructura de manera gradual y otra muy distinta es que todos los usuarios deban recibir de inmediato un nuevo medidor por una campaña nacional obligatoria.

Cuidado: pueden aprovecharlo para fraudes

El riesgo principal de este tipo de publicaciones es que pueden abrir la puerta a engaños. Si una persona llega a un domicilio asegurando que va de parte de CFE para cambiar el medidor, cobrar una multa, exigir un pago inmediato o advertir un corte de luz en pocas horas, lo más importante es no entregar dinero ni permitir el acceso sin verificar.

La CFE señala que su personal debe portar identificación oficial de la empresa, uniforme y proporcionar datos como el número de servicio o el número de orden relacionado con la atención solicitada. Además, los usuarios pueden verificar cualquier duda a través del 071, disponible las 24 horas.

También te puede interesar: ¿Cuáles son las 5 multas más comunes que te puede aplicar la CFE en tu casa?

¿El cambio o revisión del medidor tiene costo?

La revisión del funcionamiento del medidor puede solicitarse ante la CFE y, de acuerdo con la información oficial, el trámite no tiene costo cuando se detecta una falla en el equipo. Sin embargo, si el medidor funciona correctamente, puede aplicarse un cobro vigente por concepto de verificación.

Por eso, cualquier supuesto trabajador que pida dinero en efectivo en la puerta, pagos urgentes o depósitos a cuentas particulares debe encender las alertas.

¿Y en Durango?

Para los usuarios de Durango, la recomendación es la misma: no confiar únicamente en publicaciones virales ni en avisos dejados en la puerta sin verificar su origen. Si personal de CFE acude a revisar o cambiar un medidor, debe estar plenamente identificado y, ante cualquier duda, lo más seguro es comunicarse al 071 o acudir directamente a un Centro de Atención a Clientes.

En temporada de calor, cuando el consumo eléctrico suele subir por el uso de ventiladores, minisplits y otros aparatos, también aumentan las dudas por recibos elevados. Por eso, antes de aceptar explicaciones alarmistas o pagos “para evitar el corte”, conviene revisar el recibo, confirmar el número de servicio y pedir aclaración por canales oficiales.

También te puede interesar: ¡Alerta en Laguna Verde! trabajadores advierten riesgos en la única planta nuclear de México

Entonces, ¿es verdad o falso?

La versión de que CFE cambiará “todos los medidores de luz de todas las casas en México” como un proceso ya oficial, obligatorio y generalizado debe tomarse con reserva. Lo comprobable hasta ahora es que la CFE sí puede cambiar, revisar o modernizar medidores como parte de sus labores normales, pero no hay una confirmación oficial reciente de un operativo nacional masivo con las características que circulan en redes.

En otras palabras: si llega personal de CFE, puede tratarse de una visita real, pero también podría ser un intento de fraude. La clave está en verificar antes de abrir la puerta, firmar documentos o entregar dinero.