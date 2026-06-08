El caso de la sandía que mató a una familia: Revelan cuatro perturbadoras teorías

(Canva)
Una familia en la India falleció en circunstancias extrañas en el mes de abril del año en curso. Las autoridades indicaron que su deceso se produjo por un veneno encontrado en la sandía, pero la forma en la que llegó tal agente nocivo al alimento sigue siendo un misterio, por lo que han surgido 4 hipótesis respecto a las causas de su intoxicación.
Recapitulación de los eventos
El suceso ocurrió el día 25 de abril de 2026, en el hogar de la familia Dokadia en Mumbai, conformada por el padre Abdullah Dokadia, de 35 años de edad, su esposa Nasreen, de 40 años, y sus dos hijas de 16 y 13 años, Aayesha y Zainab; dicha familia había llevado a cabo un banquete con sus allegados y vecinos, donde comieron y charlaron tranquilamente, hasta llegar la hora en la que finalizó el banquete.
Una vez que despidieron a los invitados, los Dokadia se dispusieron a comer sandía como postre, pero a los pocos minutos, comenzaron a presentar síntomas alarmantes: Cuadros intensos de vómito y diarrea.
Fue en este momento que acudieron al hospital JJ para su asistencia medica, pero los intentos de sanarlos fueron inútiles, ya que fallecieron instantes después de ser ingresados.
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Teorías sobre su muerte
Al momento de realizar la necropsia correspondiente, las autoridades encontraron que la sandía consumida y los órganos de la familia contaban con rastros de fosfuro de zinc, un compuesto químico altamente letal usado como veneno para ratas; tal parecía que los Dokadia se enfrentaban a una plaga de ratas tras más investigaciones exhaustivas.
Actualmente, se tienen múltiples teorías acerca de la posible causa de muerte, siendo estas las 4 principales:
- Suicidio colectivo: Una de las teorías apunta a un problema financiero grave que la familia podría haber estado atravesando, el cual los llevó a su suicidio.
- Asesinato: Esta hipótesis podría indicar que uno de los invitados pudo haber contaminado la sandía con fosfuro de zinc, ya que los anfitriones de la comida habían ofrecido este alimento a sus invitados, pero todos decidieron pasar de este, por lo que las autoridades aún se encuentran interrogando a los que asistieron a la comida.
- Muerte accidental: Como se conocía la infestación de ratas en su hogar, existe la posibilidad de que los venenos usados pudieran haber contaminado la sandía al cortarla, de forma no intencionada; sin embargo, esta teoría se cae por su propio peso, debido a que no se encontró ninguna seña de aquel patógeno en cubiertos usados, alimentos crudos o venenos a base de hierbas que usaba la familia.
- Asesinato-suicidio: La última teoría es que un integrante haya decidido envenenar la comida, para luego suicidarse tras haber cumplido con su cometido.