El caso de la sandía que mató a una familia: Revelan cuatro perturbadoras teorías

Una familia en la India falleció en circunstancias extrañas en el mes de abril del año en curso. Las autoridades indicaron que su deceso se produjo por un veneno encontrado en la sandía, pero la forma en la que llegó tal agente nocivo al alimento sigue siendo un misterio, por lo que han surgido 4 hipótesis respecto a las causas de su intoxicación.

Recapitulación de los eventos

El suceso ocurrió el día 25 de abril de 2026, en el hogar de la familia Dokadia en Mumbai, conformada por el padre Abdullah Dokadia, de 35 años de edad, su esposa Nasreen, de 40 años, y sus dos hijas de 16 y 13 años, Aayesha y Zainab; dicha familia había llevado a cabo un banquete con sus allegados y vecinos, donde comieron y charlaron tranquilamente, hasta llegar la hora en la que finalizó el banquete.

Una vez que despidieron a los invitados, los Dokadia se dispusieron a comer sandía como postre, pero a los pocos minutos, comenzaron a presentar síntomas alarmantes: Cuadros intensos de vómito y diarrea.

Fue en este momento que acudieron al hospital JJ para su asistencia medica, pero los intentos de sanarlos fueron inútiles, ya que fallecieron instantes después de ser ingresados.

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Teorías sobre su muerte

Al momento de realizar la necropsia correspondiente, las autoridades encontraron que la sandía consumida y los órganos de la familia contaban con rastros de fosfuro de zinc , un compuesto químico altamente letal usado como veneno para ratas; tal parecía que los Dokadia se enfrentaban a una plaga de ratas tras más investigaciones exhaustivas.

Actualmente, se tienen múltiples teorías acerca de la posible causa de muerte, siendo estas las 4 principales: