Mayo, el mes con más suicidios del año en Durango: registran 19 casos

Tras la disminución observada durante abril, el mes de mayo cerró como el periodo con mayor número de suicidios en lo que va del año en Durango, al contabilizar 19 fallecimientos por autolesión.

De acuerdo con las cifras reportadas, durante los primeros cinco meses del año se han registrado 72 suicidios en la entidad. La tendencia mensual muestra que enero cerró con 14 casos, febrero con 16, marzo con 13, abril con 10 y mayo con 19, lo que representa el punto más alto hasta ahora.

El comportamiento encendió nuevamente la alerta entre autoridades y especialistas, debido a que, aunque abril había mostrado una baja, mayo volvió a marcar un repunte en este tipo de fallecimientos.

La mayoría de los casos registrados durante el año corresponde a hombres, de acuerdo con el seguimiento de las autoridades de salud mental.

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Mayo suele presentar un repunte

La directora municipal de Salud Mental, Ana Terán, explicó que en años anteriores mayo también ha mostrado un incremento en los casos de suicidio, aunque aclaró que no existe una investigación concluyente que permita determinar una causa directa.

Entre los factores que se han relacionado de manera general con este periodo se encuentran los cambios de clima, así como fechas emocionalmente sensibles, como el Día de las Madres, especialmente en personas que atraviesan procesos de duelo por la pérdida de la madre o de algún ser querido.

Sin embargo, la funcionaria precisó que se trata de posibles asociaciones y no de una explicación definitiva, por lo que insistió en la importancia de fortalecer la atención oportuna y las redes de apoyo.

Cifra supera ligeramente la del año pasado

De acuerdo con la información expuesta, el municipio de Durango registra alrededor de 18 a 19 casos, una cifra ligeramente superior a la que se tenía para el mismo periodo del año pasado.

Ana Terán señaló que, históricamente, después de mayo suele presentarse una disminución en los casos; sin embargo, especialistas advierten que la prevención debe mantenerse de forma permanente, especialmente cuando una persona muestra señales de ansiedad, depresión, aislamiento, desesperanza o crisis emocional.

La atención temprana, el acompañamiento familiar y el acceso a servicios de apoyo psicológico pueden marcar una diferencia importante para quienes atraviesan momentos de riesgo.

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Línea de ayuda

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún; sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comuníquese al 800-911-2000, de la Línea de la Vida; al 075, de la Línea AMA; o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.