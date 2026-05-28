¿Cuáles son los requisitos para acceder al Programa 'Techos Solares para el Bienestar'?

El calor extremo que azota al país afecta a algunos estados más que a otros y, en consecuencia, las cantidades que se reflejan en el recibo de luz son muy elevadas.

El gobierno de México lanzó un nuevo programa en el cual los estados más calurosos del país resultarán beneficiados, pues ante la ola de calor en México, los ventiladores y aires acondicionados permanecen encendidos la mayor parte del día, ya que la sensación térmica logra superar los 50 grados.

Ante la crisis energética y económica que se vive en el país, el gobierno federal ha lanzado un programa llamado "Techos Solares para el Bienestar", el cual se ofrece como alternativa y promete reducir los altos costos de electricidad, donde en algunos hogares va desde los 6 mil hasta los 20 mil pesos.

Objetivo de "Techos Solares para el Bienestar"

El esquema, impulsado por la Secretaría de Energía, busca que las familias generen su propia electricidad limpia desde sus viviendas, disminuyendo el consumo registrado por la Comisión Federal de Electricidad y evitando que los usuarios caigan en la tarifa DAC.

Este programa contempla zonas con altas temperaturas, donde el aire acondicionado ya no es un lujo, sino una necesidad para ayudar a sobrellevar la ola de calor.

La función de los paneles solares en las viviendas es reducir entre el 70 y el 95 por ciento el gasto mensual de energía eléctrica, pero dependiendo del consumo y el tamaño de la instalación.

También te puede interesar: Becas para el Bienestar: entregarán apoyo para útiles y uniformes a 73 mil alumnos de Durango

Estados donde ya opera el programa "Techos Solares para el Bienestar"

En la actualidad, el programa ya se lleva a cabo en algunos estados del país donde la ola de calor es casi insoportable.

Mexicali.

San Felipe.

Baja California.

Hermosillo.

Sonora.

Son algunas ciudades donde las temperaturas son exageradamente elevadas.

Otro estado que está contemplado para este programa es Sinaloa, ya que en 2025 se registró una temperatura de 41 grados en algunos municipios como Ahome, Guasave, Culiacán, Juan José Ríos, y sensaciones térmicas de 53 grados en Choix y El Fuerte.

El beneficio de tener paneles solares en casa va más allá del ahorro en el consumo energético; representa beneficios ambientales, pues reduce las emisiones contaminantes y disminuye la presión sobre la red energética nacional.

También te puede interesar: Máquinas expendedoras de medicinas gratis: El nuevo plan del Gobierno de México para surtir recetas

Requisitos para registrarse en "Techos Solares para el Bienestar"

Residir en municipios focalizados por el programa.

Ser usuario de tarifa doméstica con un consumo promedio mensual de 400 kWh a 1,500 kWh durante los meses más calurosos.

Contar con el recibo de luz a tu nombre sin presentar adeudos.

Disponer de un área libre en el techo o patio de entre 6 y 9 metros cuadrados sin sombra.

Tener el medidor de luz al límite de la propiedad, visible y de fácil acceso.

Al momento de realizar tu trámite en línea o presencial, deberás presentar:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de posesión de la vivienda (Si es propia, escrituras o recibo predial; si es rentada, contrato de arrendamiento o permiso por escrito del propietario).

Completa tus datos en el micrositio oficial con tu nombre y número de servicio. Si cumples con el perfil, personal de la Secretaría del Bienestar agendará una visita a tu domicilio y técnicos certificados acudirán a colocar los paneles sin costo.

Finalmente, personal de la CFE revisará la instalación y realizará el cambio de medidor para comenzar a generar tu propia energía.