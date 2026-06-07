¿Tu celular está en riesgo? Estos son los modelos más buscados por los ladrones

El robo de celulares sigue siendo uno de los delitos más comunes y rentables para la delincuencia, no solo porque los equipos pueden revenderse completos, sino porque también existe un mercado informal de piezas como pantallas, cámaras, baterías y tarjetas internas.

Aunque no existe un ranking oficial nacional que confirme cuáles son los modelos más robados en México, especialistas del sector tecnológico advierten que los equipos más atractivos para los delincuentes suelen ser aquellos con mayor demanda comercial, mejor valor de reventa y refacciones fáciles de colocar en el mercado informal.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, durante 2024 se comercializaron 32.7 millones de smartphones en México; ese mismo año, 2.2 millones de celulares fueron robados o extraviados, lo que representó una pérdida estimada de 10.2 mil millones de pesos para los usuarios.

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¿Qué celulares suelen ser más atractivos para los ladrones?

Entre los equipos que más llaman la atención en el mercado informal se encuentran los de gama alta y media, principalmente por el costo de sus componentes y la facilidad con la que pueden revenderse.

En esa lista suelen aparecer modelos como iPhone 11, 12, 13 y generaciones posteriores; Samsung Galaxy de las líneas S, A y Note; Xiaomi Redmi Note, Mi y Poco; además de equipos Motorola, Huawei, OPPO y Vivo.

En muchos casos, los celulares robados no se venden completos. Algunos terminan desarmados para ofrecer sus piezas en talleres o plataformas de segunda mano. Otros son revendidos mediante cambios ilegales de IMEI, desbloqueos no autorizados o reinstalaciones del sistema operativo.

El negocio no está solo en el celular completo

El atractivo de estos equipos no siempre está en usarlos nuevamente como teléfono. Una pantalla original, una cámara, una batería o una carcasa en buen estado pueden venderse por separado.

Por eso, incluso cuando un dispositivo queda bloqueado, todavía puede tener valor para grupos dedicados al robo y reventa de piezas.

The CIU advierte que los delincuentes aprovechan tanto la reventa en mercados informales como los canales digitales, pese a los esfuerzos para bloquear equipos con reporte de robo.

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Robo en calle y transporte, uno de los focos rojos

El robo de celulares suele estar ligado a delitos como robo o asalto en la vía pública y transporte. Según la ENVIPE 2025 del Inegi, durante 2024 los delitos más frecuentes en México fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. Además, el 93.2 por ciento de los delitos no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación.

En el caso de Durango, la misma encuesta estimó una tasa de 20 mil 215 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes durante 2024, por encima de la cifra registrada un año antes.

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¿Qué hacer si te roban el celular?

El Instituto Federal de Telecomunicaciones recomienda actuar rápido. En caso de robo o extravío, el usuario debe contactar a su compañía telefónica para solicitar el bloqueo de la línea, el chip y el IMEI del equipo. Esto ayuda a evitar que el celular sea reactivado, usado con otra tarjeta SIM o empleado para cometer otros delitos.

El reporte ante la compañía no sustituye la denuncia. El IFT también recomienda acudir al Ministerio Público o realizar la denuncia correspondiente, ya que el bloqueo con el operador no implica que las autoridades estén enteradas del robo.

¿Cómo proteger tu celular antes de que te pase?

La prevención empieza antes del robo. Una de las medidas más importantes es guardar el número IMEI del equipo. Este se puede consultar marcando *#06# desde el celular o revisando la caja original del dispositivo.

También es recomendable activar el bloqueo por huella, rostro, PIN o contraseña; evitar patrones fáciles; encender la función de localización; activar herramientas como “Encontrar mi iPhone” o “Encontrar mi dispositivo”; y configurar el borrado remoto de información.

Otra recomendación clave es no guardar contraseñas bancarias, fotos de documentos oficiales o accesos sensibles sin protección adicional. En caso de robo, también se deben cerrar sesiones de correo, redes sociales, aplicaciones bancarias y servicios de mensajería.

El IFT cuenta además con una herramienta para consultar si un equipo tiene reporte de robo o extravío mediante el IMEI, útil especialmente antes de comprar un celular usado.

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Comprar celulares usados también tiene riesgo

Antes de adquirir un teléfono de segunda mano, especialistas recomiendan revisar que el equipo no tenga reporte de robo, pedir comprobante de compra, verificar que no esté bloqueado por cuenta de Apple, Google o fabricante, y desconfiar de precios demasiado bajos.

Mientras exista demanda de equipos baratos, refacciones originales y celulares sin comprobar su procedencia, el robo de smartphones seguirá siendo un negocio atractivo para la delincuencia.