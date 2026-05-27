¿Telcel y AT&T van contra el registro obligatorio de celulares? Esto es lo que se sabe

A menos de dos meses de que venza el plazo para registrar las líneas celulares en México, el nuevo padrón telefónico ya abrió un debate que va mucho más allá de un simple trámite: usuarios que desconfían, empresas que enfrentan costos millonarios y autoridades que insisten en que no habrá prórroga.

En redes sociales comenzó a circular la versión de que compañías como Telcel y AT&T estarían buscando frenar o replantear el registro obligatorio de celulares antes de la fecha límite del 30 de junio de 2026. Aunque hasta ahora no existe una postura pública conjunta de ambas empresas anunciando una oposición formal al padrón, sí hay señales claras de resistencia dentro de la industria de telecomunicaciones.

El punto central es que el registro avanza lento. De acuerdo con datos difundidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hasta abril había 30.2 millones de líneas móviles asociadas a una identidad, frente a un universo de más de 148 millones de líneas en el país. Eso significa que apenas 20.3 por ciento del total había cumplido con el trámite.

Dicho de otra forma: apenas dos de cada diez líneas estarían registradas, pese a que el plazo legal vence el 30 de junio. Para alcanzar la meta, las compañías tendrían que documentar alrededor de 1.5 millones de líneas por día, según reconoció la propia autoridad reguladora.

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¿Qué es el registro obligatorio de celulares?

El registro consiste en vincular cada línea móvil con la identidad de su titular, ya sea mediante la CURP, en el caso de personas físicas, o el RFC, en el caso de empresas o personas morales.

De acuerdo con el portal oficial “Registra tu línea”, el objetivo es asociar cada número a una persona para identificar y suspender líneas anónimas que puedan ser utilizadas en delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual. El trámite está a cargo de las compañías telefónicas y puede realizarse de forma digital o presencial.

La autoridad ha sostenido que la medida busca reducir el uso de chips anónimos en actividades delictivas; sin embargo, críticos del padrón señalan que el problema no necesariamente se resuelve con registrar líneas, pues los delincuentes podrían recurrir a identidades falsas, líneas robadas o mecanismos alternos de comunicación.

La resistencia de usuarios e industria

La baja participación no solo refleja desinformación o descuido. También muestra resistencia.

Por un lado, hay usuarios que desconfían de entregar o validar datos personales para conservar su línea. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales han advertido que el registro obligatorio arrancó sin salvaguardas suficientes contra abusos y riesgos a la privacidad, al obligar a las compañías a vincular líneas telefónicas con la CURP de los usuarios.

Por otro lado, la industria enfrenta un reto operativo y financiero. Diversos reportes señalan que implementar el padrón implicaría costos superiores a 4 mil millones de pesos para operadores como Telcel, AT&T, Telefónica, Altán y operadores móviles virtuales, debido a plataformas de validación, autenticación, almacenamiento y resguardo de información.

A esto se suma otro dato delicado: el registro ya estaría impactando el mercado de prepago, que concentra a la mayoría de los usuarios móviles en México. Expansión reportó que los operadores perdieron más de un millón de usuarios de prepago durante el primer trimestre de 2026, en medio de la implementación del registro obligatorio.

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Telcel y AT&T, bajo presión

La versión que circula en redes apunta directamente a Telcel y AT&T, pero conviene matizar: hasta ahora, lo verificable es que el sector de telecomunicaciones ha manifestado preocupaciones por el costo, la viabilidad y la eficacia del padrón; no que ambas compañías hayan anunciado públicamente una cruzada formal para cancelar el registro.

Aun así, los números explican por qué el tema es sensible para los grandes operadores. Telcel concentra la mayor parte del mercado móvil en México, mientras que AT&T también tiene una base importante de usuarios. Si millones de líneas no cumplen con el registro antes del vencimiento, las empresas tendrían que enfrentar un escenario complejo: suspensión de servicios, caída de líneas activas, presión en centros de atención y posibles reclamos de usuarios.

De acuerdo con cifras difundidas por la CRT y retomadas por medios nacionales, AT&T registraba un mayor avance proporcional entre sus usuarios, con alrededor del 29 por ciento, mientras que Telcel, pese a ser el operador con más clientes, registraba cerca del 19 por ciento de sus líneas.

¿Habrá prórroga?

Hasta ahora, la respuesta oficial es no.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha sostenido que no puede ampliar el plazo por decisión propia, debido a que se trata de una fecha establecida en la ley. En abril, el organismo informó que solo se habían registrado 26 millones de un total aproximado de 150 millones de líneas, equivalentes al 17.33 por ciento, y aun así descartó una prórroga.

El portal oficial mantiene el llamado a registrar la línea antes del 30 de junio.

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¿Qué pasa si no se registra una línea?

La consecuencia más importante es la suspensión del servicio. Es decir, las líneas no vinculadas a una identidad podrían quedarse sin llamadas, mensajes y datos móviles, aunque conservarían acceso a servicios de emergencia.

Este es uno de los puntos que más preocupa a usuarios y empresas, porque un bloqueo masivo no solo afectaría a quienes ignoran el trámite, sino también a personas que dependen del prepago, adultos mayores, usuarios sin acceso sencillo a internet o quienes viven en zonas con menor infraestructura digital.

El fondo del debate

El registro obligatorio de celulares fue presentado como una herramienta contra la extorsión y otros delitos cometidos por teléfono. Sin embargo, el avance del padrón muestra un problema de aceptación pública: millones de usuarios no se han registrado, parte de la industria cuestiona los costos y organizaciones civiles advierten riesgos de privacidad.

Por eso, más que una simple pelea entre telefónicas y gobierno, el caso abre una pregunta más amplia: ¿el padrón realmente servirá para combatir delitos o terminará afectando principalmente a usuarios comunes?

La fecha límite sigue corriendo. Y, con apenas una quinta parte de las líneas registradas en la cifra más reciente difundida, el verdadero choque podría llegar cuando venza el plazo y millones de números sigan sin estar vinculados a una identidad.