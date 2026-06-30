¿Falta de respeto?, mexicanos desatan polémica por no dejar dormir a la Selección de Ecuador | VIDEO

El incidente en contra de la Selección Ecuatoriana ha dejado en evidencia el cuestionable actuar de los ciudadanos fanáticos de México frente a sus rivales deportivos. Pero, ¿qué sucedió exactamente?, te invitamos a seguir leyendo.

¿México contra Ecuador?

El equipo había arribado a su zona de hospedaje por la tarde del día 29 de junio de 2026 mientras se encontraban en pleno clima lluvioso, bajo la mirada y exclamaciones de júbilo por parte de los pocos aficionados que asistieron para presenciar su llegada.

Esto como parte de las actividades que se llevan a cabo para el duelo futbolístico entre la Selección Mexicana en contra del equipo de Ecuador el día 30 de junio del año en curso a las 19:00 horas en las instalaciones del Estadio Ciudad de México (previamente conocido como Estadio Azteca).

¿Qué se puede ver en el video?

Como se puede apreciar en el metraje publicado en internet, durante la noche previa a la disputa de los Dieciseisavos de Final entre ambos equipos, un grupo de aficionados de origen mexicano se ubicaron a las cercanías del Hotel Westin, localizado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Una vez estando lo más cerca posible del lugar permitido por las autoridades de seguridad, comenzaron a generar escándalo, incluyendo desde gritos y cánticos que incluían piezas musicales como ‘Cielito Lindo’, ‘El Sonidito’ y ‘La Chona’, hasta el uso de pirotecnia y bocinas de los vehículos cercanos al inmueble.

Se puede presumir que esto fue realizado con el fin de limitar el descanso de la Selección de Ecuador y, de esa forma garantizar el pase del equipo mexicano a los Octavos de Final del Mundial 2026. No obstante, no duró mucho tiempo, debido a que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y oficiales de tránsito de la CDMX acudieron al lugar para dispersar a los involucrados.

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¿Polémica en redes?

Luego de la publicación y rápida viralización de dicha grabación, tales acciones desataron una ola de indignación entre los usuarios en las redes sociales.

Muchos internautas cuestionaron si los hechos forman parte de la fiebre vivida por el evento futbolístico, o si se tratan de meros métodos usados para una ‘guerra psicológica’ en contra de los rivales de sudamérica, criticando a su vez que el ‘barullo’ generado a las afueras del hotel rebasa los límites del juego limpio y justo.

A todo esto, nos queda preguntarte: ¿Qué opinas respecto a este acontecimiento? ¿Estás de acuerdo que se tomen estas medidas para asegurar la victoria?