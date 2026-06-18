Mundial 2026: Detienen a trabajador del Estadio Ciudad de México por rentar su acreditación

De forma reciente, se ha detenido y arrestado a una persona relacionada con la organización del evento de carácter deportivo más esperado del año, debido a acciones que podrían traer consigo un riesgo significativo. Pero: ¿A qué se debió el caso?, te lo explicamos enseguida.

¿Qué sucedió?

El pasado miércoles 17 de junio de 2026, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 24 años de edad, a las afueras del Estadio Ciudad de México, ubicado en la colonia Santa Úrsula Coapa de la alcaldía Coyoacán en la zona urbana de nombre homónimo, esto por la renta de una tarjeta de acreditación oficial para el ingreso del Mundial 2026.

Según reportes emitidos por la entidad oficial, los cuerpos policiales acudieron tras recibir una solicitud de apoyo en relación a una denuncia generada por un representante del área jurídica de los organizadores de la justa futbolera, quien detectó a un trabajador del estadio realizando publicaciones en redes sociales donde este ofrecía la renta temporal de su acceso al evento.

Continuando con la información detallada por las autoridades, se presume que la persona responsable asistió nuevamente al recinto deportivo con el fin de reactivar nuevamente su acreditación, sin embargo, esto resultó en vano debido a que los elementos policiales reconocieron y lo retuvieron en el lugar, para luego ser trasladado al Ministerio Público y evaluar su situación jurídica.

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¿En qué consiste la acreditación que ofreció?

Dicha credencial corresponde al programa ‘Hospitality’, oficialmente emitido para todo personal relacionado a las áreas de hospitalidad corporativa de la justa deportiva, formando parte de los métodos de seguridad implementados por los organizadores y de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

A diferencia de un boleto convencional, esta tarjeta permite el acceso diferenciado de los filtros convencionales usados para el público general a zonas exclusivas dentro de los estadios como lugares especializados en servicio de alimentos y bebidas, lounges exclusivos y suites corporativas.

Estas, al ser de naturaleza personal e intransferible, no es posible venderlas o rentarlas, ya que este tipo de acciones permitirían que personas no relacionadas a la identidad establecida en el documento puedan ingresar a las instalaciones, representando un peligro potencial para los protocolos de seguridad.