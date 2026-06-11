Mundial 2026: ni goles, ni jugadas, ni excesos; FIFA endurece reglas para aficionados

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo llegará con más selecciones, más partidos y tres países sede; también lo hará con un paquete de reglas que ya comenzó a generar debate entre aficionados, creadores de contenido, bares, restaurantes y comerciantes.

De acuerdo con el Código de Conducta de Estadio de la FIFA para el Mundial 2026, todas las personas que ingresen a los inmuebles deberán acatar las disposiciones establecidas por el organismo, los estadios y las autoridades de seguridad de México, Estados Unidos y Canadá.

Las medidas no solo contemplan objetos prohibidos, sino también restricciones sobre grabaciones, transmisiones, publicidad no autorizada, pancartas, bebidas, alimentos, comportamiento dentro del estadio y hasta la forma en que se pueden proyectar los partidos en eventos públicos.

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No todo se podrá grabar desde el estadio

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el relacionado con el uso de celulares, cámaras y dispositivos móviles durante los partidos.

Aunque los aficionados podrán tomar fotografías o videos personales del ambiente, las tribunas, los festejos y su experiencia dentro del estadio, FIFA establece restricciones para retransmitir o difundir información relacionada directamente con el desarrollo del encuentro.

El reglamento señala que no se podrá transmitir, retransmitir o compartir desde el estadio información como marcadores en vivo, datos del partido, contenido anunciado por el sonido local o mostrado en las pantallas gigantes, salvo que se cuente con autorización.

En ese sentido, las imágenes de jugadas, goles, secuencias del partido o contenido tomado de las pantallas del estadio podrían estar sujetas a restricciones por derechos de transmisión y uso comercial.

Cámaras profesionales, drones y palos de selfie, prohibidos

Para quienes planeaban llevar equipo de grabación más elaborado, las reglas también son claras.

FIFA prohíbe el ingreso de cámaras profesionales de video, equipo de televisión, dispositivos de telecomunicaciones, tripiés, monopies, palos para selfie y soportes para cámaras o celulares.

También están prohibidos los drones, aeronaves no tripuladas, sistemas aéreos de control remoto y cualquier dispositivo que pueda sobrevolar o interferir con la operación del estadio.

La medida impacta especialmente a creadores de contenido, influencers o personas que buscan generar material comercial desde los inmuebles, ya que el uso de contenido del Mundial está protegido por derechos de FIFA y sus socios oficiales.

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Banderas sí, pero con límites

Los aficionados sí podrán ingresar con banderas, carteles o pancartas, pero bajo ciertas condiciones.

De acuerdo con las reglas del torneo, estos artículos no deberán superar los 2 metros por 1.5 metros, deberán estar elaborados con material no inflamable y no podrán contener mensajes políticos, ofensivos, discriminatorios, comerciales o que afecten la seguridad del evento.

Además, las autoridades del estadio podrán revisar estos objetos en los filtros de entrada y solicitar su retiro si consideran que incumplen las disposiciones del Mundial.

También estarán prohibidos mensajes, cánticos, gestos, prendas o símbolos con contenido racista, discriminatorio, político, vulgar, amenazante o provocador.

Nada de publicidad no autorizada

Otra de las restricciones fuertes tiene que ver con el uso comercial de la imagen del Mundial.

FIFA prohíbe ingresar con artículos promocionales, carteles, mantas, prendas, banderas, volantes o cualquier material que pueda ser considerado publicidad no autorizada dentro del estadio.

Esto forma parte de la estrategia del organismo para proteger a sus patrocinadores oficiales y evitar el llamado “ambush marketing”, es decir, el uso de la exposición del Mundial para promocionar marcas o negocios sin autorización.

Por ello, los aficionados podrían tener problemas si intentan ingresar con mensajes comerciales, activaciones improvisadas, productos promocionales o ropa con campañas ajenas a los patrocinadores permitidos.

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Vuvuzelas, láseres y objetos ruidosos también quedan fuera

Entre los artículos prohibidos también aparecen objetos que pueden afectar el desarrollo del partido o la experiencia de otros asistentes.

FIFA prohíbe el ingreso de vuvuzelas, silbatos, bocinas de aire, instrumentos musicales o dispositivos electrónicos de sonido que puedan generar ruido excesivo o interferir con el evento.

También están prohibidos los apuntadores láser, que históricamente han sido utilizados para molestar o distraer a jugadores, árbitros y porteros durante los partidos.

La lista incluye además pirotecnia, bengalas, bombas de humo, explosivos, armas, objetos punzocortantes, herramientas, cascos, aerosoles, sustancias tóxicas y cualquier artículo que pueda representar un riesgo para los asistentes.

Restricciones para bolsas, alimentos y bebidas

Los estadios del Mundial 2026 también tendrán reglas estrictas sobre lo que se puede llevar en bolsas o mochilas.

FIFA contempla restricciones para mochilas grandes, bolsas opacas, bolsos voluminosos, maletas, bolsas para cámaras y objetos que no puedan guardarse debajo del asiento.

En cuanto a alimentos y bebidas, la regla general es que no se permitirá ingresar con comida o bebidas ajenas al estadio, salvo excepciones por razones médicas o para bebés.

Tras las críticas por las altas temperaturas previstas en algunas sedes, FIFA actualizó sus lineamientos para permitir el ingreso de una botella de agua desechable, sellada de fábrica, de hasta 20 onzas, es decir, alrededor de 590 mililitros, en estadios de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, las botellas reutilizables o rígidas se mantienen restringidas.

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Bares y restaurantes: no todos necesitarán licencia, pero sí hay reglas

Las restricciones no solo alcanzan a los estadios. FIFA también regula las llamadas “proyecciones públicas”, es decir, eventos donde se transmiten partidos fuera del ámbito privado.

Esto puede incluir plazas, centros comerciales, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, escuelas, centros comunitarios o eventos masivos organizados para ver los partidos.

Sin embargo, no todos los negocios necesitarán una licencia especial. En términos generales, bares, restaurantes u hoteles pueden transmitir partidos como parte de su operación habitual, siempre que no se presenten como evento oficial del Mundial, no cobren entrada específica, no utilicen marcas protegidas de FIFA de forma indebida y no tengan patrocinadores asociados a la transmisión.

La licencia puede ser necesaria cuando se trate de eventos comerciales, con patrocinadores, cobro de acceso, activaciones especiales, publicidad mundialista o uso de marcas oficiales del torneo.

Por ello, los negocios que planeen organizar eventos especiales durante el Mundial deberán revisar las reglas de FIFA para evitar sanciones por uso indebido de derechos de transmisión, marcas o imagen del torneo.

Nada de exhibicionismo: body paint y tatuajes no cuentan como ropa

Otra de las restricciones que llama la atención tiene que ver con la vestimenta y el comportamiento de los aficionados dentro de los estadios.

De acuerdo con el Código de Conducta del Mundial 2026, FIFA prohíbe actos de exhibicionismo, desnudez, mostrar partes íntimas o invadir el terreno de juego como parte de una protesta, broma, reto viral o intento de llamar la atención.

El reglamento también aclara que los tatuajes o la pintura corporal no serán considerados como ropa, por lo que los aficionados deberán ingresar y permanecer con vestimenta adecuada dentro del estadio.

Esta disposición apunta principalmente a evitar escenas que puedan interrumpir el partido, generar incidentes de seguridad o ser utilizadas con fines promocionales, publicitarios o de contenido para redes sociales.

Quienes incumplan esta regla podrían ser retirados del estadio, perder el acceso al evento o enfrentar sanciones adicionales, dependiendo de la gravedad del caso y de las leyes locales de la sede.

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También pueden negar el acceso o retirar a aficionados

El Código de Conducta establece que los asistentes deberán pasar filtros de seguridad y obedecer las indicaciones del personal del estadio, FIFA, autoridades locales y cuerpos de seguridad.

Quienes incumplan las reglas pueden ser retirados del inmueble, perder el derecho de acceso, enfrentar la cancelación de boletos o incluso quedar sujetos a sanciones civiles o penales, dependiendo de la conducta.

FIFA también se reserva el derecho de determinar si un objeto o comportamiento representa un riesgo, incluso si no aparece expresamente en la lista de artículos prohibidos.

Con estas medidas, el organismo busca proteger la seguridad, los derechos de transmisión, los patrocinadores y la operación del torneo. Sin embargo, para muchos aficionados, las reglas abren un nuevo debate: hasta dónde puede llegar el control de FIFA sobre una fiesta que millones consideran del pueblo, pero que cada vez está más regulada como un espectáculo comercial global.