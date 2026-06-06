Mundial 2026: ¿México pasará al tan deseado quinto partido? Esto dice la IA

Durante décadas, el llamado “quinto partido” ha sido una especie de obsesión nacional para la Selección Mexicana. En cada Mundial, la misma pregunta vuelve a aparecer: ¿ahora sí?

Pero rumbo al Mundial 2026, la respuesta tiene una trampa: por primera vez, el torneo se jugará con 48 selecciones y una ronda extra de eliminación directa. Eso significa que, técnicamente, México podría jugar un quinto partido sin llegar a cuartos de final, como históricamente se entendía esa meta.

En el nuevo formato, cada selección disputará tres partidos de fase de grupos. Después vendrá la ronda de 32, que sería el cuarto partido. Si México supera esa instancia, entonces jugaría los octavos de final, es decir, su quinto encuentro del torneo.

Dicho de otra forma: el “quinto partido” de antes, ese que significaba meterse entre los ocho mejores del mundo, ahora equivaldría a llegar a cuartos de final, lo que en 2026 sería ya el sexto partido.

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El grupo de México: accesible, pero no sencillo

México quedó ubicado en el Grupo A, junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Al ser país anfitrión, el Tricolor tendrá un punto a favor importante: jugará sus tres partidos de fase de grupos en territorio mexicano.

Su debut será ante Sudáfrica, una selección que regresa a un Mundial por primera vez desde 2010. En teoría, es el rival más accesible del sector, aunque México ya sabe lo que significa enfrentar a los sudafricanos en un partido inaugural, pues ambos empataron 1-1 en el arranque del Mundial de 2010.

El segundo duelo será ante Corea del Sur, probablemente el rival más incómodo por ritmo, velocidad y experiencia mundialista reciente. Los coreanos llegan con figuras de peso internacional y con un equipo acostumbrado a competir en torneos grandes.

El cierre será contra República Checa, una selección europea que vuelve al Mundial después de varios años de ausencia, pero que cuenta con futbolistas de experiencia en ligas importantes, especialmente en mediocampo y ataque.

¿Qué necesita México para avanzar?

Con el nuevo formato, clasificar a la siguiente ronda parece más alcanzable que en ediciones anteriores. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan directamente y también lo hacen los ocho mejores terceros lugares.

Por eso, una combinación de una victoria, un empate y una derrota podría ser suficiente para que México llegue a la ronda de 32, dependiendo de la diferencia de goles. Sin embargo, si el Tricolor quiere evitar un cruce complicado, lo ideal sería terminar como líder del Grupo A.

El escenario más favorable para México sería vencer a Sudáfrica en el debut, rescatar al menos un empate ante Corea del Sur y llegar al duelo contra República Checa con margen para pelear el primer lugar del grupo.

Un escenario realista, según el análisis de IA, sería:

México 2-0 Sudáfrica

México 1-1 Corea del Sur

México 1-1 República Checa

Con cinco puntos, México tendría altas probabilidades de avanzar, aunque no necesariamente como líder. Para asegurar el primer puesto, probablemente necesitaría siete puntos o una diferencia de goles favorable.

IA

La IA ve a México con opciones reales… pero con límite

De acuerdo con una estimación basada en el grupo, el formato, la localía, el nivel de los rivales y las probabilidades del mercado, México tendría entre 85 y 90 por ciento de posibilidades de superar la fase de grupos.

El salto importante vendría después. Para llegar al nuevo “quinto partido”, es decir, superar la ronda de 32 y meterse a octavos de final, la probabilidad baja a un rango aproximado de entre 55 y 60 por ciento.

En cambio, si se habla del “quinto partido” histórico, el que realmente significaba llegar a cuartos de final y estar entre los ocho mejores del Mundial, la probabilidad es mucho más moderada: alrededor de 25 a 30 por ciento.

Esto no significa que sea imposible. Significa que México tiene una ruta más amable que en otros Mundiales para avanzar, pero todavía tendría que ganar al menos un partido de eliminación directa, algo que se le ha complicado durante décadas.

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El posible camino del Tricolor

Si México gana su grupo, tendría un cruce más favorable en ronda de 32, pues enfrentaría a uno de los mejores terceros lugares de otros sectores. Esa sería la ruta ideal para acercarse al quinto partido.

Pero si termina segundo, el panorama podría complicarse, ya que enfrentaría al segundo lugar del Grupo B. Y si avanza como tercero, el cruce podría ser mucho más duro, posiblemente ante un ganador de grupo.

Por eso, el partido inaugural ante Sudáfrica será clave. Una victoria no solo pondría a México cerca de la clasificación, también le permitiría manejar con más calma los partidos ante Corea del Sur y República Checa.

Entonces, ¿México pasará al quinto partido?

La respuesta corta es: sí, es realista pensar que México pueda jugar un quinto partido en 2026.

Pero la respuesta futbolera es más fría: si se habla del “quinto partido” como símbolo histórico, es decir, llegar a cuartos de final, el reto sigue siendo enorme.

El nuevo formato le abre una puerta más amplia al Tricolor, la localía le da ventaja y el grupo no parece imposible. Sin embargo, la verdadera prueba no estará solo en avanzar, sino en ganar cuando ya no haya margen de error.

México tiene condiciones para ilusionarse. Pero para romper de verdad la maldición, no bastará con jugar el quinto partido: tendrá que ganar el cuarto, sobrevivir al quinto y meterse, ahora sí, entre los ocho mejores del mundo.