Mundial 2026: ¿la Copa del pueblo se volvió una fiesta para privilegiados?

La frase cayó como resumen de una molestia que muchos aficionados ya venían arrastrando: “El Mundial que alguna vez perteneció a la gente hoy parece diseñado para consumidores premium, turistas internacionales y patrocinadores corporativos”.

La reflexión, atribuida al comentarista Raúl Orvañanos, encendió una conversación que va más allá de una opinión aislada. En redes sociales, medios deportivos, columnas y grupos de aficionados, el reclamo se repite con distintos tonos, pero con una misma idea de fondo: la Copa del Mundo, históricamente entendida como la gran fiesta popular del futbol, parece cada vez más lejos del aficionado común.

El Mundial 2026 será histórico por muchas razones. Será el primero con 48 selecciones, tendrá 104 partidos y se jugará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Pero también llega marcado por un debate incómodo: ¿sigue siendo un torneo para las masas o se convirtió en un producto premium?

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Boletos que ya no parecen para todos

Uno de los principales puntos de inconformidad está en el precio de los boletos.

Aunque FIFA ha promovido entradas desde 60 dólares, en la práctica los precios varían ampliamente según sede, partido, categoría y demanda. En México, por ejemplo, los precios reportados para algunos encuentros de fase de grupos arrancan en 60 dólares, pero para el partido inaugural de México en la Ciudad de México se han manejado cifras que van desde los 370 dólares en las zonas más económicas hasta mil 825 dólares en las categorías más altas.

En Monterrey, los partidos de fase de grupos aparecen con entradas desde 60 dólares en categoría baja, pero con zonas que alcanzan los 345 dólares. En Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final, los precios reportados para el partido decisivo van de 2 mil 30 dólares a más de 6 mil dólares, dependiendo de la categoría.

Para muchos aficionados, el problema no es solo que existan boletos caros, sino que incluso las opciones consideradas “económicas” pueden quedar fuera del alcance de una familia promedio, especialmente si se suman vuelos, hospedaje, transporte, alimentos y gastos dentro del estadio.

El sistema de precios dinámicos

A la discusión se suma el uso de precios dinámicos, un modelo en el que el costo de las entradas puede variar según la demanda.

Este esquema es común en conciertos, aerolíneas y espectáculos en Estados Unidos, pero ha sido cuestionado por aficionados al futbol porque rompe con la lógica tradicional de precios fijos por categoría. En la práctica, la misma experiencia puede costar mucho más dependiendo del momento de compra, la demanda por un partido o la expectativa alrededor de una selección.

Grupos de seguidores han acusado a FIFA de empujar el Mundial hacia un modelo de mercado donde el aficionado más fiel no necesariamente tiene prioridad, sino quien puede pagar más.

La final, símbolo del nuevo Mundial

La final del Mundial siempre ha sido el boleto más codiciado, pero en 2026 se convirtió también en símbolo del debate.

Organizaciones de aficionados en Europa han señalado que los boletos más baratos disponibles abiertamente para la final superan ampliamente los precios de ediciones anteriores. También han comparado el costo con otros torneos internacionales, como la Eurocopa, para advertir que la Copa del Mundo se está alejando del público tradicional.

El argumento central es simple: si ver la final cuesta varios miles de dólares, la experiencia deja de ser una posibilidad real para la mayoría de los aficionados y se convierte en un lujo.

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Verlo por televisión tampoco será igual

Durante décadas, el Mundial fue uno de los pocos eventos deportivos que reunía a familias completas frente a la televisión abierta. En México, esa tradición seguirá parcialmente: algunos partidos, incluidos los de la Selección Mexicana, la inauguración y la final, podrán verse en televisión abierta.

Sin embargo, para quienes quieran ver todos los encuentros del torneo, la experiencia completa dependerá de plataformas de paga o servicios digitales.

El cambio no es menor. El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, pero solo una parte estará disponible gratis para el público general. El resto quedará bajo esquemas de transmisión de paga, suscripción o paquetes especiales.

Para la afición, esto alimenta la misma percepción: ya no basta con esperar el Mundial frente a la televisión; ahora también hay que pagar para verlo completo.

FIFA y el negocio millonario de la Copa

El crecimiento económico del Mundial también explica parte del debate.

FIFA proyecta ingresos multimillonarios por derechos de televisión, marketing, patrocinios, boletaje y hospitalidad. El torneo de 2026, por su tamaño y por el mercado norteamericano, apunta a ser uno de los más lucrativos en la historia del futbol.

Desde la visión de FIFA, el argumento es que la demanda es enorme y que los ingresos se reinvierten en el desarrollo del futbol a nivel mundial. El presidente del organismo, Gianni Infantino, ha defendido los precios al señalar que responden al mercado, especialmente al estadounidense, donde la reventa y los boletos de alto valor son habituales en grandes eventos deportivos.

Pero para los aficionados críticos, esa explicación confirma el problema: el Mundial ya no se está midiendo únicamente como una fiesta deportiva, sino como un producto global de entretenimiento, con lógica de espectáculo premium.

Experiencias VIP y hospitalidad: la otra Copa

A la par de los boletos tradicionales, el Mundial ofrece paquetes de hospitalidad, experiencias exclusivas, zonas especiales y servicios para clientes de alto poder adquisitivo.

Ese modelo no es nuevo, pero en 2026 luce más visible. Hay una Copa para el aficionado que busca un asiento y otra para quien puede pagar experiencias completas con alimentos, bebidas, áreas preferenciales y beneficios corporativos.

La imagen contrasta con la memoria popular del Mundial: estadios llenos de camisetas, familias, vendedores, banderas, viajes improvisados y aficionados que ahorraban durante años para vivir un partido. Esa esencia sigue existiendo, pero cada vez parece convivir con una estructura más corporativa.

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México, anfitrión… pero no necesariamente accesible

La paradoja es fuerte: México volverá a ser sede mundialista y el Estadio Azteca hará historia al recibir una tercera inauguración mundialista. Sin embargo, para miles de mexicanos, asistir a un partido puede resultar prácticamente imposible.

La emoción de tener la Copa en casa choca con una realidad económica: boletos en dólares, alta demanda, turismo internacional, costos de traslado y hospedaje, además de una oferta limitada para quienes buscan entradas económicas.

En otras palabras, el Mundial estará en México, pero no necesariamente al alcance de todos los mexicanos.

¿Se perdió la esencia?

La pregunta de fondo no es si FIFA tiene derecho a generar ingresos. La Copa del Mundo siempre ha sido un negocio. La diferencia es que ahora esa dimensión comercial parece ocupar más espacio que nunca.

El Mundial sigue siendo el torneo más importante del futbol. Sigue emocionando, sigue paralizando países y sigue construyendo recuerdos colectivos. Pero también es cierto que cada edición parece exigir más dinero para vivirla de cerca.

Por eso la frase de Orvañanos encontró eco: no porque descubra algo nuevo, sino porque pone en palabras una sensación extendida.

El Mundial todavía se vende como la fiesta de todos. La duda es si todos podrán entrar a esa fiesta.

Y en 2026, entre boletos de cientos o miles de dólares, plataformas de paga, experiencias VIP y patrocinios globales, la pregunta parece más vigente que nunca: ¿la Copa del Mundo sigue siendo del pueblo o ya pertenece al mejor postor?