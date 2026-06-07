México 86, la última vez que el Tri tocó los cuartos de final en un Mundial

A unos días de que México vuelva a jugar una Copa del Mundo en casa, hay una herida que sigue abierta desde hace casi cuatro décadas: la Selección Mexicana no disputa unos cuartos de final mundialistas desde México 86.

Aquella generación, empujada por el Estadio Azteca y por un país completamente volcado con el futbol, logró avanzar más allá de la fase de grupos, superó los octavos de final y se instaló entre los ocho mejores del torneo. Desde entonces, el famoso “quinto partido” se convirtió en una obsesión nacional.

La historia es conocida, pero cada Mundial la vuelve más pesada: México ha estado cerca, ha competido, ha ilusionado y también ha sufrido eliminaciones dolorosas. Sin embargo, desde 1986 no ha vuelto a cruzar esa frontera.

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México 86: la última vez entre los ocho mejores

En el Mundial de México 1986, el Tri firmó una de sus mejores actuaciones históricas. Como anfitrión, superó la fase de grupos y después venció a Bulgaria en octavos de final, en un partido recordado por el gol de tijera de Manuel Negrete, una de las imágenes más emblemáticas del futbol mexicano.

Con ese triunfo, México llegó a cuartos de final, donde enfrentó a Alemania Federal en el Estadio Universitario de Monterrey. El partido terminó sin goles y se definió en tanda de penales. Ahí terminó el sueño mexicano.

Alemania avanzó; México quedó eliminado. Pero aquel 21 de junio de 1986 quedó marcado como la última vez que la Selección Mexicana disputó unos cuartos de final en una Copa del Mundo.

Desde entonces, el Tri no ha vuelto a jugar esa instancia.

Italia 90: México ni siquiera pudo participar

El siguiente Mundial fue Italia 1990, pero México no estuvo presente. La Selección fue sancionada por el caso conocido como “Los Cachirules”, relacionado con la alineación de jugadores con edad irregular en un torneo juvenil.

Esa ausencia cortó de golpe la continuidad mundialista del Tri después de México 86 y dejó al futbol mexicano fuera de una Copa del Mundo por una situación extracancha.

Estados Unidos 94: Bulgaria y los penales

México regresó a los Mundiales en Estados Unidos 1994 y volvió a ilusionar. El equipo avanzó como líder de un grupo muy cerrado, en el que todos terminaron con cuatro puntos.

En octavos de final se enfrentó a Bulgaria. El partido terminó empatado 1-1 en tiempo regular y tiempo extra. La definición llegó desde los once pasos, donde México volvió a sufrir una eliminación mundialista por penales.

Bulgaria avanzó y el Tri se quedó nuevamente en la antesala del famoso quinto partido.

Francia 98: una ventaja que se escapó ante Alemania

En Francia 1998, México volvió a superar la fase de grupos. Aquel equipo, dirigido por Manuel Lapuente, dejó buenos momentos y mostró una de las versiones más competitivas del Tri en Mundiales recientes.

En octavos de final enfrentó a Alemania. México se fue al frente con gol de Luis Hernández, pero no logró sostener la ventaja. El conjunto alemán remontó y ganó 2-1.

Otra vez, México se quedó en octavos. Otra vez, el pase a cuartos quedó como una oportunidad perdida.

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Corea-Japón 2002: el golpe más doloroso, ante Estados Unidos

El Mundial de Corea-Japón 2002 parecía una gran oportunidad. México tuvo una buena fase de grupos y llegó a octavos como favorito ante Estados Unidos, su máximo rival de Concacaf.

Pero el partido se convirtió en una de las eliminaciones más dolorosas para el futbol mexicano. Estados Unidos ganó 2-0 y dejó fuera al Tri.

No fue solo una derrota mundialista; fue una caída ante el rival regional, en un partido que México no ha logrado borrar de su memoria futbolera.

Alemania 2006: Argentina y el golazo de Maxi Rodríguez

En Alemania 2006, México volvió a instalarse en octavos de final, esta vez contra Argentina. El equipo dirigido por Ricardo La Volpe compitió de gran forma y llevó el partido hasta tiempos extra.

México se adelantó con gol de Rafael Márquez, pero Argentina empató y después apareció uno de los goles más recordados en contra del Tri: el disparo de Maxi Rodríguez, de volea, para el 2-1 definitivo.

Fue una eliminación dolorosa porque México compitió, jugó bien y estuvo cerca, pero nuevamente no alcanzó para llegar a cuartos.

Sudáfrica 2010: otra vez Argentina

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, el destino volvió a cruzar a México con Argentina en octavos de final. Esta vez, el partido quedó marcado por la polémica del primer gol argentino, anotado por Carlos Tévez en posición adelantada.

Argentina terminó ganando 3-1 y México quedó eliminado por segundo Mundial consecutivo ante el mismo rival.

La historia se repetía: buena fase de grupos, boleto a octavos y caída antes de tocar los cuartos.

Brasil 2014: el “no era penal” que sigue doliendo

Brasil 2014 fue una de las eliminaciones más recordadas y discutidas. México, dirigido por Miguel Herrera, llegó a octavos de final contra Países Bajos después de una fase de grupos sólida.

El Tri ganaba 1-0 con gol de Giovani dos Santos y parecía estar muy cerca de romper la barrera. Pero en los minutos finales, Países Bajos empató y luego consiguió un penal señalado sobre Arjen Robben.

Klaas-Jan Huntelaar marcó el 2-1 y México quedó eliminado. La frase “no era penal” se convirtió en símbolo de aquel golpe.

Fue, quizá, una de las veces en que el quinto partido se sintió más cerca.

Rusia 2018: del triunfo ante Alemania al freno contra Brasil

En Rusia 2018, México arrancó con una de sus victorias más importantes en Copas del Mundo: venció 1-0 a Alemania, entonces campeona del mundo, con gol de Hirving “Chucky” Lozano.

El triunfo disparó la ilusión nacional, pero el cierre de fase de grupos fue más complicado. Aun así, México avanzó a octavos, donde enfrentó a Brasil.

El equipo sudamericano ganó 2-0 y volvió a ponerle fin al camino mexicano en la misma ronda de siempre.

El Tri había dado un golpe histórico ante Alemania, pero no pudo transformar esa victoria en el salto definitivo.

Qatar 2022: ni siquiera hubo cuarto partido

La caída más reciente fue distinta y más dura: en Qatar 2022, México no llegó ni a octavos de final. El equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino quedó eliminado en fase de grupos, algo que no ocurría desde Argentina 1978.

México empató sin goles ante Polonia, perdió 2-0 contra Argentina y venció 2-1 a Arabia Saudita, pero el resultado no alcanzó. El Tri quedó fuera por diferencia de goles frente a Polonia.

Después de siete Mundiales consecutivos llegando a octavos, México se fue en primera ronda.

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El quinto partido, una obsesión que nació en casa

La frase del “quinto partido” se volvió una especie de deuda histórica. Durante años, la estructura del Mundial hacía que México necesitara superar la fase de grupos, jugar octavos y ganar ese partido para llegar a cuartos de final, es decir, al famoso quinto encuentro.

El problema es que desde 1994 hasta 2018, el Tri se atoró una y otra vez en octavos. Y en 2022, ni siquiera alcanzó esa instancia.

Por eso México 86 sigue siendo mucho más que un recuerdo nostálgico. Es el último punto alto de una Selección que, desde entonces, no ha vuelto a meterse entre las ocho mejores del mundo.

México 2026: la oportunidad de romper 40 años de espera

El Mundial 2026 tendrá un ingrediente especial: México volverá a ser anfitrión, ahora junto con Estados Unidos y Canadá. El Estadio Azteca volverá a recibir partidos mundialistas y el Tri tendrá otra oportunidad de enfrentar una deuda que ya lleva cuatro décadas.

La pregunta volverá a aparecer, inevitablemente: ¿será esta vez?

México llega con la presión de su historia reciente, con la obligación de mejorar lo hecho en Qatar 2022 y con la carga emocional de volver a jugar un Mundial en casa.

Porque desde aquel penal fallado, desde aquella tarde en Monterrey ante Alemania Federal, el futbol mexicano sigue esperando volver a unos cuartos de final.

Y hasta ahora, México 86 sigue siendo la última vez.