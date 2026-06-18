México vs Corea del Sur: ¿A qué hora es el partido de HOY 18 de junio y dónde verlo GRATIS?

La celebración por el torneo de futbol más grande del mundo continúa y la selección mexicana se enfrentará a su segundo reto, siendo este más difícil que el anterior. Ahora es turno del equipo surcoreano de luchar contra el equipo mexicano en el estadio Guadalajara, en una batalla que definirá quién será el líder indiscutible de su grupo.

Disputa por el liderazgo del Grupo A

Durante el día 18 de junio de 2026, se llevará a cabo uno de los partidos más esperados por la fanaticada de México, siendo este contra la selección de Corea del Sur.

Después de su debut contra República Checa con un impresionante triunfo de 2-1, los deja a la par de México, con un marcador similar de 2-0 a favor de la República Mexicana en el partido de inauguración contra Sudáfrica. Como resultado, los seguidores de este equipo y la dirección de Javier Aguirre junto a su equipo técnico están más que conscientes sobre el incremento de nivel y las exigencias que este partido conllevará, si es que quieren obtener el liderazgo .

No es la primera vez que México y la República de Corea se confrontan en la Copa del Mundo, ya que han jugado en el Mundial de 1998 y de 2018, ambas con victorias para el Tricolor con los marcadores finales de 3-1 y 2-1, respectivamente.

Fuera del mundial, cuentan con un registro de casi 20 juegos, siendo de todos estos 8 victorias para Corea, 4 empates y 7 triunfos para México, por lo que existe una expectativa enorme para ver quién se coronará como el líder del Grupo A en el estadio Guadalajara.

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¿A qué hora empezará el partido?

El juego comenzará a las 19:00 horas, horario diseñado para que todos puedan disfrutarlo fuera de su horario laboral.

Los medios donde se podrá ver el partido son los canales Azteca 7, Canal 5 y el Canal 9 (Nu9ve) en la televisión abierta, mientras que en la televisión de paga se contará con la cobertura de TUDN .