Mundial 2026: Jürgen Klopp critica severamente el debut de la Selección Mexicana, ¿qué dijo?

México abrió el Mundial 2026 con una victoria, pero no con el aval de Jürgen Klopp. El exentrenador alemán, invitado especial en el Estadio Ciudad de México, calificó el 2-0 sobre Sudáfrica como un partido “malo tácticamente”, una lectura que contrastó con el ambiente festivo de los más de 80 mil aficionados que celebraron el debut tricolor.

Klopp sostuvo que México y Sudáfrica mostraron problemas de funcionamiento desde el inicio y centró su diagnóstico en la falta de coordinación defensiva. El alemán resumió su lectura en una sola frase: “Las distancias entre el jugador que disputaba el duelo y el siguiente que podía intervenir fueron siempre demasiado grandes”. Para él, ese desajuste condicionó el comportamiento del equipo durante buena parte del encuentro.

Para Jürgen, México tuvo suerte

El exentrenador del Liverpool también apuntó directamente al cuerpo técnico de Javier Aguirre. Consideró que la expulsión de César Montes fue consecuencia de un bloque defensivo mal posicionado, con la última línea hundida y sin apoyo cercano. Para Klopp, ese desorden permitió que Sudáfrica encontrara espacios que, de haber tenido mayor calidad, habrían cambiado el rumbo del partido.

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Klopp subrayó que incluso con superioridad numérica, México no logró imponer un control sostenido. Señaló que el Tri cedió metros y ritmo cuando el marcador ya estaba a favor, una decisión que calificó como riesgosa y poco coherente con el contexto del encuentro inaugural. A su juicio, el equipo nunca terminó de ajustar su estructura.

Una leyenda alemana secundó a Klopp

Thomas Müller, testigo y voz crítica junto a Klopp, coincidió en el diagnóstico: México ganó sin necesidad de jugar bien. Para el alemán, el Tri desaprovechó la oportunidad de presionar alto y cerrar el partido antes, y solo salió indemne porque Sudáfrica careció de recursos para castigar los errores.

Las palabras de Klopp rebotaron con fuerza tras el silbatazo final. Mientras México celebraba un debut que rompe su maldición en inaugurales, el análisis del técnico alemán dejó una advertencia: el resultado alcanzó, pero el funcionamiento no. Un triunfo que suma, pero que no oculta las grietas tácticas que el propio Aguirre deberá corregir antes del siguiente encuentro ante Corea del Sur.

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