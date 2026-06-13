Mundial 2026: Escocia impone condiciones en Boston y derrota por la mínima a un aguerrido Haití

Haití y Escocia debutaron hoy en el Boston Stadium de Massachusetts por la jornada uno del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La escuadra caribeña llegó a esta histórica cita tras una sorprendente eliminatoria en la Concacaf, mientras que el conjunto británico amarró su boleto directo en las reñidas clasificatorias europeas, buscando imponer su jerarquía física desde el pitazo inicial.

Primer Tiempo

El encuentro comenzó con un dominio marcado de los británicos, quienes controlaron la posesión del balón. Los escoceses avisaron temprano con centros venenosos buscando romper el orden del planteamiento táctico haitiano (4-4-2). La resistencia caribeña se quebró al minuto 27', cuando John McGinn capitalizó un rebote en el área y firmó el 1-0 definitivo con un zurdazo cruzado, tanto validado tras la revisión del VAR.

Tras el gol, Haití intentó reaccionar adelantando líneas bajo la conducción de Jean-Ricner Bellegarde. No obstante, el bloque escocés contuvo los embates con solidez. Los ánimos se calentaron antes del descanso, provocando amonestaciones cruciales: Bellegarde vio la tarjeta amarilla al minuto 38' por juego brusco, y el defensor británico Aaron Hickey fue amonestado al minuto 45' tras cortar un avance prometedor del rival.

También te puede interesar: Mundial 2026: Marruecos sorprende a Brasil y le saca un valioso empate en Nueva Jersey

Segundo Tiempo

En la parte complementaria, el ritmo disminuyó debido al desgaste físico. El estratega haitiano buscó revolucionar su ofensiva realizando su primera sustitución al minuto 60 para tener mayor profundidad. Sin embargo, Escocia cerró las líneas de pase con efectividad, obligando al cuadro caribeño a recurrir a trazos largos y disparos lejanos que causaron poco peligro en la cabaña custodiada por Angus Gunn.

Para el cierre, Steve Clarke refrescó su esquema al minuto 74' realizando un triple cambio estratégico, incluyendo la salida del amonestado Aaron Hickey. Haití respondió de inmediato enviando otra variante al campo al minuto 75 buscando el empate de forma agónica. A pesar de la presión ejercida en tiempo de compensación, la zaga europea aguantó el embate para sellar una valiosa victoria.

John McGinn fue el mejor de Escocia por su despliegue y el gol del triunfo, mientras que Jean-Ricner Bellegarde destacó en Haití por su entrega en la medular. Tras este resultado, el bando europeo suma tres unidades y se medirá ante Marruecos en la próxima fecha, mientras que los caribeños buscarán sus primeros puntos del torneo al enfrentarse a la selección de Brasil.

También te puede interesar: Mundial 2026: Suiza perdona la ventaja y Qatar rescata un dramático empate en el Grupo B