Mundial 2026: Inglaterra sufre robo en su sede y acelera cambios en su logística deportiva

En plena víspera mundialista, la concentración de Inglaterra quedó sacudida por un robo que expuso vulnerabilidades logísticas y de seguridad en su traslado hacia Kansas City. La delegación detectó la desaparición de parte de su equipamiento apenas llegó al Swope Soccer Village, donde el equipo de Thomas Tuchel tenía programado iniciar su preparación final para el debut ante Croacia.

El incidente ocurrió durante el transporte del cargamento desde West Palm Beach, Florida, hacia Missouri. Según reportes iniciales, el vehículo que trasladaba la utilería fue vulnerado en algún punto del trayecto, dejando prácticamente vacía la carga destinada a los entrenamientos. Algunas versiones señalan que, tras el robo, solo quedó un balón disponible para las prácticas, lo que generó alarma inmediata dentro del cuerpo técnico.

Avances policiacos en el caso

La policía de Kansas reaccionó con rapidez. Tras recibir la denuncia de la Federación Inglesa, se abrió una investigación formal que derivó en la detención de dos sospechosos vinculados al robo. Las autoridades lograron recuperar buena parte del material sustraído, incluidos botines y equipos de análisis considerados estratégicos para la preparación del plantel.

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El alcalde Quinton Lucas, confirmó que agencias locales, estatales y federales trabajan de manera conjunta para determinar en qué punto del traslado se produjo el asalto y si hubo participación adicional de terceros. La investigación sigue abierta, y se espera que en las próximas horas se esclarezcan los detalles del recorrido y las fallas de seguridad.

Inglaterra, con mala suerte en el Mundial

Este episodio se suma a una serie de contratiempos que Inglaterra ha enfrentado en territorio estadounidense, incluyendo un tiroteo cercano a una de sus sedes previas y alteraciones logísticas derivadas de fenómenos naturales. La sucesión de incidentes ha generado inquietud en torno a la estabilidad de su preparación.

A pesar del sobresalto, el equipo mantiene su agenda deportiva sin modificaciones. Con el debut programado para el miércoles 17 de junio en Dallas, el cuerpo técnico trabaja contrarreloj para reorganizar rutinas y asegurar que el impacto del robo no afecte el rendimiento en su estreno mundialista.

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