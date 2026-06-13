Mundial 2026: Irán enfrenta tensión tras hallazgo de un cuerpo frente a su concentración en Tijuana

La concentración de la selección de Irán en Tijuana quedó atravesada por un episodio ajeno al fútbol tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las inmediaciones del complejo donde el equipo realiza su preparación mundialista. De acuerdo con los reportes locales, un fuerte olor alertó a las autoridades, que al inspeccionar la zona detectaron un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de una camioneta estacionada frente al predio utilizado por la delegación iraní.

El vehículo, identificado como una Toyota RAV4 gris con placas de California, permanecía en el estacionamiento de un supermercado ubicado frente al Estadio Caliente, sede de entrenamiento del combinado asiático. Comerciantes de la zona señalaron que la unidad llevaba varios días en el lugar. Policías municipales detectaron la camioneta durante un recorrido de vigilancia y, al acercarse, observaron moscas y percibieron un olor penetrante que los llevó a revisar la cajuela, donde encontraron el cuerpo envuelto en una bolsa negra.

La selección iraní suspendió sus entrenamientos

Los primeros informes indican que la víctima presentaba evidentes signos de violencia, lo que motivó un operativo inmediato para acordonar la zona y permitir el trabajo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California. El cadáver fue retirado tras el procesamiento de la escena, mientras se recababan indicios dentro del estacionamiento y se analizaban posibles líneas de investigación.

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El hallazgo obligó a la selección iraní a interrumpir temporalmente su concentración, ya que el cuerpo fue localizado justo frente al complejo donde se hospeda el plantel. Aunque la delegación abandonó momentáneamente las instalaciones, no se reportaron afectaciones mayores en la preparación deportiva, más allá de la alteración logística provocada por el operativo policial.

La inseguridad azota al mundial

Irán había instalado su base en Tijuana desde el 7 de junio, luego de modificar su plan original de concentrarse en Estados Unidos debido a tensiones políticas y problemas de visado. El equipo utiliza diariamente el Estadio Caliente y el Centro Xoloitzcuintle como sede de entrenamiento, con apoyo de autoridades mexicanas y del Club Tijuana.

El episodio ocurre en la antesala del debut iraní en el Mundial 2026, un torneo que ya enfrentaba para esta selección una logística atípica: viajará a Estados Unidos únicamente para disputar sus partidos oficiales y regresará a México tras cada encuentro. El hallazgo, aunque ajeno al equipo, añadió un elemento de tensión a una preparación marcada por circunstancias extraordinarias.

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