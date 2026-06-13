Mundial 2026: Marruecos sorprende a Brasil y le saca un valioso empate en Nueva Jersey

El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue el escenario del vibrante debut de Brasil y Marruecos en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026. La Canarinha llegó a la cita rodeada de dudas tras una irregular eliminatoria con seis derrotas, pero con la etiqueta de pentacampeona bajo el mando de Carlo Ancelotti, mientras que los Leones del Atlas arribaron decididos a revalidar su papel histórico de Qatar 2022.

Primer Tiempo

El silbatazo inicial del esloveno Slavko Vinčić dio paso a un sorpresivo monólogo marroquí, que alcanzó un impresionante 72% de posesión gracias a la pulcritud de Brahim Díaz y Azzedine Ounahi en la medular. Al minuto 20', la insistencia africana se tradujo en el marcador cuando Ismael Saibari rompió el cero con un disparo raso, culminando una brillante combinación colectiva que batió por completo al guardameta Alisson Becker.

La reacción pentacampeona no tardó y, al minuto 31', Vinícius Júnior capitalizó una asistencia para decretar el empate 1-1, tanto validado tras la revisión del VAR. A partir de ahí, el trámite del primer periodo se volvió sumamente físico, lo que obligó al colegiado a amonestar consecutivamente a los futbolistas brasileños Casemiro al minuto 36' y Roger Ibañez al 42' ante la intensa ofensiva rival.

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Segundo Tiempo

Para encarar el tiempo complementario, Ancelotti recompuso su esquema enviando a la cancha a Fabinho y Danilo en sustitución de los amonestados Casemiro e Ibañez. Estas modificaciones neutralizaron el mediocampo de Marruecos y permitieron que Brasil tomara las riendas, revirtiendo la posesión global hasta registrar un 56% a su favor mediante constantes proyecciones ofensivas del extremo Raphinha.

Hacia la hora de juego, el desgaste provocó un carrusel de sustituciones; en Brasil ingresaron Matheus Cunha y Luiz Henrique por Paquetá e Igor Thiago, mientras Ouahbi dio minutos a Samir El Mourabet y Chemsdine Talbi. A pesar de un par de tiros de esquina venenosos cobrados por Raphinha y la tardía entrada de Soufiane Rahimi, los cerrojos defensivos impidieron alterar el resultado.

Vinícius Júnior fue el mejor exponente de Brasil debido a su desequilibrio individual, en tanto que Ismael Saibari se erigió como la figura de Marruecos manejando los hilos ofensivos de su oncena. Con este vibrante reparto de puntos, ambas naciones comienzan sumando en la justa mundialista y ya vislumbran sus cruciales compromisos de la segunda fecha del sector.

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