Mundial 2026: Suiza perdona la ventaja y Qatar rescata un dramático empate en el Grupo B

Las selecciones de Qatar y Suiza chocaron hoy, 13 de junio de 2026, en el San Francisco Bay Area Stadium por la jornada 1 del Grupo B de la Copa del Mundo. Los qataríes, comandados por Julen Lopetegui, llegaron a su segundo mundial buscando revancha tras 2022, mientras que los helvéticos de Murat Yakin arribaron como favoritos tras empatar 1-1 con Australia en su preparación.

Primer Tiempo

El duelo inició con dominio helvético. Al minuto 7', Dan Ndoye avisó con un remate cruzado que el arquero Mahmud Abunada desvió notablemente. La polémica llegó al 15' cuando un trazo largo para Breel Embolo derivó en un penal cometido por Abunada. Pese a quejas por un fuera de juego previo, el VAR ratificó la acción y Embolo definió raso al poste izquierdo firmando el 1-0 al 16'.

El cobro fue histórico: el primer penalti para Suiza en doce mundiales. Tras la pausa por la lesión de Pedro Miguel al 30', Qatar intentó reaccionar mediante transiciones rápidas. La opción más clara llegó al minuto 43, cuando Edmílson Junior sacó un disparo potente que el guardameta Gregor Kobel rechazó al córner, manteniendo la mínima ventaja europea antes del descanso.

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Segundo Tiempo

En el complemento, Suiza mantuvo el asedio. Al 48', Abunada se lució desviando con el pie un mano a mano ante Rubén Vargas. El peligro helvético continuó, obligando a Lopetegui a realizar modificaciones al 59', ordenando el ingreso de Karim Boudiaf y Ahmed Fathy para recomponer el mediocampo y frenar el traslado rival.

Suiza perdonó la liquidación tras fallas de Fabian Rieder y un remate desviado de Johan Manzambi al 81'. Cuando el triunfo europeo parecía decretado, al 90+4' apareció Boualem Khoukhi con un potente cabezazo tras un centro perfecto desde la banda izquierda, batiendo a Kobel y desatando la euforia con el agónico 1-1 definitivo.

Los destacados fueron Mahmud Abunada por Qatar, cuyas atajadas evitaron la derrota, y Rubén Vargas por Suiza, el más desequilibrante. Ahora, los helvéticos se medirán ante Bosnia y Herzegovina por el Grupo B, mientras que los marrones buscarán capitalizar este valioso e histórico punto cosechado frente a la selección de Canadá.

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