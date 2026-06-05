TV Azteca estrena conductor polémico para el Mundial 2026, ¿Quién es?

El partido de la Selección Mexicana de Fútbol en contra de Serbia, además de dejar un buen sabor de boca con los aficionados por la goleada de 5 goles a 1. Para los que siguieron la transmisión de TV Azteca al medio tiempo se dio el anuncio de una incorporación prácticamente de último momento. Te contamos.

A menos de una semana que inicie la copa del mundo, las televisoras también juegan un mundial a parte y con el objetivo de traer más entretenimiento durante la justa del verano, añaden a sus filas a ex jugadores, comediantes y conductores que prometen traer momentos épicos que sin duda adornar toda esta fiesta que se vive cada cuatro años.

¿Que conductor regresa en este mundial con TV Azteca?

Con un tono de sarcasmo y comedia, los comentaristas Christian Martinoli y Luis García, durante un segmento en el medio tiempo del partido, anunciaron que Facundo, el polémico conductor de diferentes porgramas de Televisa, vivirá su segunda justa mundialista de la mano con TV Azteca, el anuncio estuvo lleno de referencias diferentes momentos de la carrera del también ex participante de la Casa de los Famosos 2025.

Con este anuncio la televisora trae uno de los regresos que ya formaron parte de su cobertura mundialista durante la edición de 2018, con segmentos recordados como su broma al "Capi" Pérez en las calles de Rusia y además de su ya conocida irreverencia.

¿Cómo fue el segmento de presentación de Facundo?

Al estilo de cuando vas a pedir "chamba" Facundo se presentó a cuadro en momento al regreso de un corte comercial, en donde primeramente se encontraba Martinoli y García. El ex conductor de "Turnocturno", llevaba una gorra con el logotipo de su marca personal. Después de salir a cuadro. Los conductores actuaron "sorprendidos" y con tono sarcástico no dudaron en tirarle comentarios de su paso por la televisora que compite con ellos.

Facundo se une a una plantilla en donde además de los conductores de fútbol con mayor popularidad del momento, los acompañarán personalidades como Iker Casillas, Jorge Campos, Los Mascabrothers, Daniel Sosa Y Alexa Zuart entre las incorporaciones más destacadas para la justa mundialista que dará inicio el jueves 11 de junio.

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