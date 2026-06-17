El Panter Bélico en polémica por presunta agresión a admirador que buscaba un autógrafo para su hija | VIDEO

El cantante se encuentra como punto focal de conversación en las redes sociales, sin embargo, no se debe a sus cualidades artísticas, sino a un conflicto en el que se vió involucrado como el principal agresor, y del cual se cuenta con una grabación. A continuación te compartimos la información del suceso.

¿Quíen es El Panter Bélico?

Arturo González, mejor conocido como 'El Panter Bélico', recibió este apodo debido a la vestimenta en tonos oscuros que suele portar, en conjunto al género de música que suele interpretar. Además, se sabe que, a pesar de tener una familia con raíces en el estado de Sinaloa, su nacionalidad es estadounidense.

Es actualmente considerado como uno de los máximos represantes del género regional mexicano moderno, especializado en la rama de los corridos tumbados, y poseé en su haber un séquito de fans basntante sólido tanto en los Estados Unidos como en México , países en los que suele dar presentaciones de forma regular.

Entre sus éxitos más destacados, se encuentra la canción titulada 'De Buena Cepa', la cual, aunado a las múltiples colaboraciones que ha realizado con otros compositores, cuenta con millones de reproducciones en las plataformas digitales.

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¿Cómo sucedió el altercado?

Según la versión compartida de la usuaria Chamonic, quien subió un pequeño metraje de la riña en la red social Instagram, explica que en la noche del pasado 13 de junio de 2026, luego de un concierto realizado en Rancho Imperial, ubicado en San Bernardino, en el estado de California, un hombre se había acercado al intérprete con el fin de solicitarle un autógrafo.

Este mismo, acompañado de su familia, pedía la firma de una camisa deportiva y una foto con el artista debido a que su hija era una gan admiradora de su trabajo; no obstante, el Panter empezó a soltar comentarios negativos frente al padre, quien no se quedó callado ante tal actitud, provocando que la situación escalara a una discusión rápidamente. Momentos después, el equipo de seguridad aventaría al hombre, siendo este mismo quien recibiría una patada en la cabeza por parte del canta-autor , como se puede apreciar en el video.