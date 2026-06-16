Sara Carter, Zar antidrogas de EU, ‘declara la guerra’ al ‘clan Culiacán’: ‘Vamos por ustedes’

En una entrevista reciente, la persona a la cabeza de la Oficina Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), Sara Carter, le declaró la guerra a un grupo delictivo al que el gobierno norteamericano se refiere como “Clan Culiacán”, por lo que la estrategia para combatirlos será modificada para atacar el problema de una manera más eficiente. ¡Vamos a averiguar de qué se trata este nuevo enfoque!

Advertencia al gobierno de México

Desde su ingreso a la ONDCP el 6 de enero de 2026, se ha consolidado como la “zar antidrogas” del régimen actual de Donald Trump, producto de la reestructuración profunda en los planes de acción de seguridad nacional.

Como su acción más reciente, se ha propuesto cambiar la forma en la que atacaban el narcotráfico, amenazando al gobierno de México si no colaboran para acabar con el “Clan Culiacán”.

«Si el presidente Trump dice: ’Vamos por ustedes’. Si no cooperan, los vamos a poner en la mira y se van a arrepentir’; entonces la pregunta es: ¿quieren cooperar? ¿Sí o no?».

De acuerdo con Carter, el “Clan Cuilacán” se trata de un esquema donde políticos y funcionarios públicos han cubierto o apoyado a grupos delictivos con la transportación y distribución de estupefacientes de forma nacional e internacional .

También hizo mención de la persecución de diversos funcionarios del gobierno que actualmente se encuentran relacionados con “Los Chapitos”, el Cártel de Sinaloa, “Los Mayitos”, entre otros.

A pesar de no mencionar nombres, se sospecha que pudo haberse referido a figuras políticas que cuentan con acusaciones formales por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, como Enrique Inzunza, Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gamez.

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Limpieza del sistema

En un comienzo, las operaciones para detener la distribución de drogas en Estados Unidos se centraban en la aprehensión de capos y líderes de grupos delictivos, modelo también conocido como “Kingpin Strategy”, pero al detectar una insuficiencia en resultados decidieron cambiar su enfoque, apuntando a un modelo que confrontará al motor directo del crimen: Los políticos.

La zar antidrogas sostiene que los políticos habrían usado su poder para permitir la ejecución de actividades ilícitas dentro y fuera del territorio mexicano, proteger a cárteles, mantener la caza activa de grupos rivales, la filtración de inteligencias, el resguardo de cargamentos de narcóticos, entre otros delitos más .

Indicó que el objetivo de este nuevo plan es el de “limpiar el sistema” del gobierno mexicano, para evitar que la economía del país dependa del financiamiento del narcotráfico y debilitar a los cárteles al sacar de la ecuación a los integrantes del clan.

A su vez, destaco el nivel de cooperación que las Fuerzas Especiales y la Guardia Nacional han mostrado con el país norteamericano, cosa que no se había visto antes.