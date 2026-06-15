Por amenazas contra Guardia Nacional, arribo de militares a Durango, revela Esteban Villegas

Recientemente, el gobernado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, fue entrevistado por la periodista Adela Micha, donde tocaron el tema de la llegada de cientos de militares a la entidad.

La charla fue través del programa "Me lo dijo Adela", transmitido este 15 de junio, bajo el titulo "¡LO EJECUTÓ! Trump manda SEÑAL BRUTAL al narco y México no puede seguir ignorándolo"

Bajo el contexto de la presunta investigación del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, en contra de diversos gobernadores del país, especificamente contra Esteban Villegas, Adela se enlazó en videollamada con el mandatario y lo cuestionó.

Adela abordó el tema de la reciente llegada de 700 elementos de las fuerzas armadas a la entidad, a lo que respondió Esteban, asegurando que los medios han divulgado cifras incorrectas al asegurar que son 900 los militares que fueron enviados por la federación.

Fue claro al detallar que del total de los efectivos que pisaron tierras duranguenses, algunos iban "de pasada", pero que también fueron contabilizados, dijo.

"Lo que sí tenemos ahorita, son 300 nuevos elementos del Ejército Mexicano que llegaron antier, por un suceso que sucedió el día tres de este mes, donde la Guardia Nacional va por un vehículo que tienen detectado por robo, llegan con ellos, se hicieron ahí unos algunos disparos entre ellos; los agarran, los detienen y a partir de eso hay como una amenaza, también de redes contra la Guardia Nacional y entonces el ejército mexicano manda algunos elementos más para que no se vaya a desatar ningun tema en el estado", aseveró Villegas Villarreal.

¿Qué pasó el 3 de junio en Durango?

Un fuerte operativo de seguridad se registró la tarde del miércoles 3 de junio en el poblado La Loma de Praxedis, en el municipio de Durango, luego de que autoridades federales y estatales desplegaran un dispositivo derivado del reporte de un vehículo con reporte de robo y una presunta persecución.

En el operativo participaron corporaciones estatales, elementos de la Guardia Nacional y Defensa, quienes realizaron un acordonamiento en diversos puntos cercanos al parque La Loma, donde finalmente se concentraron las acciones de búsqueda e intervención.

Autoridades confirmaron que durante el despliegue hubo 15 personas detenidas.

https://www.youtube.com/watch?t=3407&v=-V7wJZzjltM&feature=youtu.be

En total, se reportó el deceso de tres personas, uno de ellos elemento de la Guardia Nacional, además del aseguramiento de varias personas, vehículos y armamento.