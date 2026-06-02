¿Quién es 'El Gabito', presunto operador de 'Los Chapitos' y ligado al asesinato de mineros en Sinaloa?

Durante la mañana de este martes 2 de junio, autoridades federales informaron que, tras un operativo coordinado en Sinaloa, fue posible la detención del presunto líder regional de "Los Chapitos", "El Gabito".

Según la información, los hechos ocurrieron la noche del lunes 1 de junio en la ciudad de Mazatlán , cuando fue intercerptado y arrestado, para después ponerlo bajo custodia.

"El Gabito" fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien mantiene la investigación por la desaparición y asesinato de trabajadores vinculados a la empresa minera Vizsla Silver, y a quien se le señala de participar.

En esa misma operación, fue posible asegurar armas de distintos calibres, cargadores, cartuchos útiles, droga, dinero en efectivo y un vechículo.

Al momento de su detención vestía una camisa color café, un pantalón de mezquilla de color negro y tenis negros. Y en la ficha de detención que fue compartida, se describió a Gabriel Nicolás "N" como un hombre de complexión robusta, tez clara, barba y bigotes escasos.

Detención de "El Gabito" en Mazatlán.

¿Quién es 'El Gabito'? La trayectoria criminal

La detención de este presunto líder regional, ha desatado varias interrogantes, entre ellas quién es y cuál era su función dentro del Cártel de Sinaloa, especificamente en la facción "Los Chapitos".

"El Gabito" o "El 80" ha sido identificado como Gabriel Nicólas Martínez Larios , es originario de Jalisco y nació en 1989, por lo que actualmente tiene entre 36 y 37 años.

Ha sido señalado por autoridades como uno de los prinicipales generadores de violencia en la zona sur del estado de Sinaloa.

Mientras que en el narcocorrido "El Gabito" lanzado en 2023 por Gerardo Ortiz, se hace referencia a un gran vínculo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

"Con nivel del seven, personaliza su unidad Desde arriba un monstruo le brinda seguridad Allá por la R su level es fuerte, no es casualidad Escuela del señor Iván"

Esto fue confirmado por documentos oficiales, donde se le señala de ser colaborador cercano y "compadre de Archivaldo 'N', El Chapito".

Mientras que algunas investigaciones periodísticas refieren que "El Gabito" en realidad era cercano a Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", jefe de seguridad de "Los Chapitos" y asesinado el 21 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México.

Tiene cuatro hermanos, que también ha sido vinculados con este cártel. Se trata de José Luis "El Monstruo" o "El 51"; Eduardo Jonathan; "El Owen"; y Óscar Luciano "El Casco" o "El 81".

La Defensa Nacional también añade que sus principales zonas de operación eran los municipios de Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, Rosarito, Concordia, Villa Unión y Mazatlán.

"El Gabito" también cuenta con varias carpetas de investigación relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud.

Ficha de detención.

"El Gabito" y su presunta relación con los mineros de Concordia

Tras su detención, se informó que este personaje está directamente involucrado en el secuestro y asesinato de 10 mineros de Concordia.

Estos trabajadores petenecían a la minera Vizsla Silver, el 23 de enero de 2026 se encontraban por salir de su campamento cuando varios hombres armados los interceptaron y se los llevaron.

Su familia comenzó a compartir sus fichas de búsqueda y tras varios días de su no localización, se informó sobre el hallazgo de fosas clandestinas en El Verde, Concordia, en donde el 9 de febrero se encontraron los cuerpos de estos trabajadores en el lugar.

Los 10 fueron identificados, mientras las familias pedían que se hiciera justicia tras su muerte.

Mineros de Vizsla Silver desaparecidos.

Corridos que hablan sobre "El Gabito"

Además del lanzado por Gerardo Ortiz, existen otros dos que cuenta sobre su origen y movimientos siendo parte de este organización criminal:

"El Gabito El 80" por Panchito Arredondo

"El Gabito" por Luis R. Conrriquez