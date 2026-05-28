Enrique Inzunza pide licencia en el Senado; denuncia 'embestida mediática'

A casi un mes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara que Enrique Inzunza tiene una acusación de nexos con el Cártel de Sinaloa, este jueves 28 de mayo el senador anunció que pedirá licencia en el Senado.

El hecho ocurre dos días después de que se presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer por la investigación que se desarrolla por ese mismo motivo.

Fue a través de su cuenta de X que dijo que se encontraba en Ciudad de México para presentar ante el Senado su licencia, debido a la "embestida mediática" que se generó contra él.