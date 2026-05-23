Rubén Rocha e Inzunza aceptan comparecer ante la FGR tras señalamientos de Estados Unidos

En medio de los señalamientos realizados desde Estados Unidos y del nuevo llamado de la Fiscalía General de la República, Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza salieron a confirmar que acudirán a comparecer ante la autoridad federal.

El movimiento ocurre luego de que la FGR citara al gobernador con licencia de Sinaloa, así como a otros funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La Fiscalía también informó que actuaría conforme a la ley en estos casos, dentro de una jornada en la que además se dio a conocer el citatorio a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por un asunto distinto relacionado con la presencia de agentes estadounidenses en un operativo.

Rocha Moya: “claro que sí asistiré”

Rubén Rocha Moya confirmó que fue citado por la FGR y aseguró que atenderá el llamado de la autoridad federal. El gobernador con licencia de Sinaloa sostuvo que acudirá a comparecer y que está en disposición de presentarse ante la Fiscalía.

Su postura busca enviar un mensaje de colaboración institucional en un momento clave para su situación política y legal, luego de que Estados Unidos lo señalara públicamente por presuntos nexos con el crimen organizado.

Rocha Moya había solicitado licencia al cargo en Sinaloa tras los señalamientos hechos desde Estados Unidos, mientras el caso entró en una etapa de revisión por parte de autoridades mexicanas. La FGR, de acuerdo con lo informado, citó a los servidores públicos y políticos mencionados en las acusaciones para continuar con las diligencias correspondientes.

Inzunza descarta usar inmunidad

Enrique Inzunza, senador de Morena y también señalado dentro del mismo contexto, afirmó que recibió la citación de la FGR y que acudirá personalmente al llamado.

El legislador fue más allá y aseguró que no se valdrá de la inmunidad procesal ni de excepciones legales para evitar comparecer. Incluso sostuvo que será “abogado de sí mismo”, al defender su probidad profesional y honradez personal.

Inzunza también afirmó que confía en las instituciones democráticas del país y en la defensa de la soberanía nacional, en un mensaje con el que buscó colocarse públicamente en una postura de cooperación ante la autoridad federal.

La presión se mueve a la FGR

Las confirmaciones de Rocha Moya e Inzunza llegan después de varios días de presión política, señalamientos públicos y dudas sobre qué acciones tomaría México frente a la información proveniente de Estados Unidos.

Aunque ambos aseguraron que acudirán a declarar, el citatorio por sí mismo no representa una sentencia ni acredita responsabilidad penal. Sin embargo, sí marca un nuevo momento en el caso, porque ahora los señalados deberán responder ante la autoridad mexicana en medio de acusaciones de alto impacto.

La FGR queda así en el centro del proceso: por un lado, deberá revisar la información relacionada con las acusaciones estadounidenses; por otro, tendrá que definir si existen elementos suficientes para avanzar en alguna investigación formal dentro del marco legal mexicano.

Un mensaje político: “vamos a dar la cara”

En términos políticos, tanto Rocha como Inzunza intentan instalar una misma idea: que no evadirán el llamado de la Fiscalía.

Ese mensaje no es menor. La presión pública ha crecido desde que se difundieron los señalamientos de Estados Unidos y desde que el caso alcanzó a figuras con peso político en Sinaloa.

Ahora, el siguiente punto será la comparecencia ante la FGR y lo que derive de esas diligencias. Por ahora, ambos sostienen que acudirán; la Fiscalía tendrá que determinar qué peso legal tienen los señalamientos y si existe información suficiente para abrir nuevas etapas dentro del caso.