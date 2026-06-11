¿Es una doble? Presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 desata controversia en redes

La participación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 desató una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a especular sobre su apariencia durante el show. Aunque la cantante colombiana fue una de las figuras más esperadas de la ceremonia, parte de la conversación digital se centró en si lucía distinta a como suele verse en otras presentaciones.

En la apertura del torneo también participaron artistas como Burna Boy, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, pero fue Shakira quien terminó concentrando buena parte de la atención en plataformas digitales.

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La presentación de Shakira en el Mundial 2026

Usuarios comenzaron a compartir publicaciones en las que afirmaban que la intérprete de “Loba” se veía diferente, lo que dio pie a distintas teorías sobre maquillaje, iluminación, ángulos de cámara y accesorios.

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Las teorías de los internautas

Entre los comentarios hubo quienes señalaron que los rasgos de la cantante parecían distintos, mientras otros defendieron que la percepción podía deberse al maquillaje escénico y a los efectos de producción de una transmisión masiva. Incluso hubo usuarios que, sin presentar pruebas, sugirieron que una doble habría ocupado su lugar durante la ceremonia.

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado públicamente sobre las versiones que circularon tras su presentación.