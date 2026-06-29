Mundial 2026: Beccacece, DT de Ecuador, se rinde ante México; 'Vamos a enfrentar a una potencia'

Sebastián Beccacece llegó a la previa del México vs Ecuador con un mensaje directo y sin adornos: su equipo enfrentará “a una potencia” en el Estadio Ciudad de México, en un duelo de eliminación directa que definirá el pase a los octavos de final del Mundial 2026. El técnico argentino reconoció que el combinado azteca completó una fase de grupos perfecta y que ese rendimiento coloca a la selección anfitriona en un escenario de fortaleza emocional y futbolística.

En sus declaraciones, Beccacece subrayó que México fue una de las tres selecciones que sumaron nueve puntos en la primera ronda y que ese dato basta para dimensionar el desafío:

“Vamos a enfrentar a una potencia, una selección que trabajó de manera excelente y que tuvo más tiempo de preparación”, dijo el entrenador argentino, en un mensaje que buscó más describir el contexto que anticipar una derrota.

El escenario, uno de los retos más complicados

El entrenador también habló de la presión ambiental: jugar en el Azteca, ante un anfitrión con paso perfecto, obliga a Ecuador a sostener una actuación sin fisuras. Beccacece insistió en que su plantel deberá apelar a la “mística de los futbolistas” para competir en un partido que, según él, se resolverá en detalles y en la capacidad de sostener la intensidad durante los 90 minutos.

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Sobre la preparación interna, el técnico recordó que antes de vencer a Alemania tuvieron una larga charla grupal para corregir errores y reforzar convicciones. Su discurso, como ha sido constante desde su llegada en 2024, evitó la táctica minuciosa y se centró en conceptos de identidad, protagonismo y responsabilidad, elementos que considera esenciales para sostener a un equipo joven en escenarios de alta exigencia.

Más que una amenaza, una oportunidad de convencer

Aunque no confirmó la alineación, Beccacece dejó entrever que repetirá la base que derrotó a Alemania: Moisés Caicedo como eje, un bloque compacto en mediocampo y extremos veloces para intentar castigar los espacios. La Tri, dijo, deberá ser “convencida y valiente” para resistir los tramos de dominio mexicano y encontrar momentos para golpear.

El técnico cerró con una frase que resume su postura: enfrentar a México no es una amenaza, sino una oportunidad. “La verdad se ve en la cancha”, señaló, consciente de que cualquier error puede definir la serie. Ecuador llega con respeto, pero también con la convicción de que, “hasta que tengamos vida”, lo darán todo.

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