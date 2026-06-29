Mundial 2026: Brasil vence agónicamente a Japón con un golazo de Gabriel Martinelli al 96'

Las selecciones de Brasil y Japón se enfrentaron este lunes en el Houston Stadium en un vibrante duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El combinado sudamericano avanzó a esta instancia eliminatoria como líder indiscutible del Grupo C con siete unidades, tras golear recientemente tres por cero a Escocia.

Por su parte, el aguerrido conjunto nipón consiguió su clasificación tras culminar en la segunda posición del Grupo F, cerrando su participación en dicha fase regular con un reñido empate uno a uno frente a Suecia.

Primer Tiempo

El silbatazo inicial del colegiado italiano Maurizio Mariani puso en marcha una primera mitad sumamente incómoda para la Canarinha. Brasil intentó adueñarse de la posesión, pero la rigurosa estrategia del técnico Hajime Moriyasu, plantando un bloque defensivo de cinco hombres mutables al ataque, neutralizó los circuitos rivales.

Vinícius Júnior lució aislado por la banda izquierda ante la constante cobertura doble de los centrales asiáticos, mientras que el mediocampista Lucas Paquetá comenzó a presentar molestias físicas que mermaron la fluidez ofensiva de los sudamericanos.

También te puede interesar: Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el Alemania vs Paraguay? 16vos de final

La sorpresa estalló al minuto 29' tras un grave error de Danilo en la salida del medio campo. Kaishū Sano capitalizó el balón suelto, eludió la floja marca de Casemiro con un cambio de ritmo veloz y, desde los linderos del último tercio, sacó un soberbio derechazo cruzado de media distancia. El misil raso superó la estirada de Alisson Becker para incrustarse pegado al poste izquierdo, decretando el inesperado 0-1 con el que los Samuráis Azules maniataron a Brasil rumbo al descanso.

Segundo Tiempo

Para el complemento, Carlo Ancelotti movió sus piezas ingresando al juvenil Endrick en sustitución de Paquetá. La modificación revitalizó el ataque de la verdeamarela, arrinconando de inmediato a su oponente. Al minuto 52', el arquero Zion Suzuki salvó milagrosamente a los suyos al desviar un remate a quemarropa de Danilo. Sin embargo, la resistencia asiática cedió al 56', cuando Casemiro enmendó su falla previa conectando con potencia un balón llovido en el área para sellar el transitorio empate 1-1.

Cuando el alargue parecía inminente en el minuto 96', estalló el éxtasis agónico. Gabriel Martinelli firmó una genialidad individual tras recibir en tres cuartos de cancha; dejó en el camino a la zaga con un amague fantástico y sacó un bombazo cruzado inalcanzable, dictaminando el dos a uno definitivo.

Martinelli fue el revulsivo brasileño y Kaishū Sano guio con clase a Japón. Ahora, la Canarinha avanza a la ronda de cuartos, mientras los nipones se despiden con honor.

También te puede interesar: Mundial 2026: ¿A qué hora y por donde ver el México vs Ecuador? Dieciseisavos de final