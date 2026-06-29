Mundial 2026: ¿A qué hora y por donde ver el México vs Ecuador? Dieciseisavos de final

El Estadio de la Ciudad de México se vestirá de gala para albergar uno de los duelos más electrizantes de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. México y Ecuador se enfrentarán en un choque crucial de eliminación directa donde no existe el margen de error. La atmósfera en la capital mexicana promete ser un auténtico caldero de emociones absolutas e inolvidables.

México, en un momento espectacular

La escuadra mexicana llega a este compromiso en un estado de forma verdaderamente inmejorable bajo la dirección técnica de Javier Aguirre. El conjunto local firmó una fase de grupos impecable, acumulando tres victorias consecutivas sin conceder un solo gol en contra de sus rivales. Esta solidez defensiva extrema extiende la racha positiva de los aztecas a seis triunfos seguidos en sus recientes compromisos oficiales.

Para mantener la hegemonía táctica, el experimentado estratega mexicano apostará por un esquema 4-1-4-1 sumamente dinámico. Raúl Rangel defenderá la portería, resguardado por Jorge Sánchez y Johan Vásquez. En la medular, Edson Álvarez actuará como el eje de contención, permitiendo el despliegue creativo de Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado y Julián Quiñones, dejando a Raúl Jiménez como la gran referencia en punta.

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El 'Tri' quiere volver a sorprender

Por su parte, la vibrante selección de Ecuador llega a esta instancia dispuesta a dar la gran sorpresa tras un trayecto inicial bastante combativo. El combinado sudamericano demostró su enorme potencial al derrotar contundentemente a Alemania en la fase previa, dejando claro que posee los argumentos futbolísticos necesarios para desestabilizar a cualquier gigante. La velocidad en las transiciones colectivas será su arma principal.

El cuerpo técnico ecuatoriano perfilará una alineación compacta estructurada bajo un sistema 4-4-2 bien definido. Hernán Galíndez custodiará los tres palos, mientras que Willian Pacho y Piero Hincapié liderarán la férrea zaga central. El mediocampo estará comandado por el despliegue de Moisés Caicedo, encargado de nutrir balones precisos a la peligrosa dupla ofensiva compuesta por Gonzalo Plata y el veterano Enner Valencia.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El arbitraje de este trascendental compromiso estará a cargo del experimentado colegiado esloveno Slavko Vincic, asistido por el argelino Mustapha Ghorbal como cuarto oficial. Ambas escuadras buscarán el codiciado boleto a los octavos de final en un emparejamiento que combina la imbatibilidad defensiva del anfitrión contra el ímpetu físico de una generación ecuatoriana decidida a hacer historia en este magno torneo mundialista.

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