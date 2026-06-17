'Arthur' ya es tormenta tropical: ¿dónde se encuentra y cómo podría afectar a México?

El ciclón tropical Uno conocido como Arthur, se convirtió este miércoles en tormenta tropical en el noroeste del Golfo de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades de monitoreo confirmaron su ubicación. ¿Representa un riesgo para algún estado en México?

Las autoridades confirmaron que el centro del sistema se localiza a 65 kilómetros al este-noreste de Puerto Oconnor, Texas en los Estados Unidos y a 410 kilómetros de Barra El Mezquital, Tamaulipas. Este fenómeno presenta vientos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 15 hm/h.

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¿Qué estados de México podrían verse afectados por la tormenta Arthur?

Según el reporte oficial emitido por los especialistas meteorológicos, la tormenta tropical Arthur no representa peligro para el territorio nacional. Esto se debe a que la distancia a la que se encuentra de las costas mexicanas y su trayectoria franca hacia el noreste alejan cualquier posibilidad de efectos a prevenir, así como impactos directos en las entidades de la República Mexicana.

Como mencionamos al principio, aunque el estado de Tamaulipas es el punto geográfico más cercano a la ubicación actual, su movimiento es inverso a la costa mexicana, y se dirige a la región sur de la Unión Americana. Muestra un desplazamiento constante de 15 km/h que lo hará permanecer en territorio estadounidense durante las próximas horas.

Estados Unidos mantiene monitoreo constante por tormenta Arthur

Pese a que en México las condiciones indican aparente tranquilidad, las condiciones en el país de las barras y las estrellas ha mantenido un monitoreo constante. Esto porque se prevé que la tormenta mantenga sus intensidad mientras avanza sobre el Golfo de México, no obstante, una vez que toque tierra estadounidense comenzará a debilitarse rápidamente hasta degradarse a depresión tropical y enseguida pierda sus características de tormenta.

Arthur se trata del primeros de los sistemas relevantes de la temporada de ciclones en el Atlántico, por lo que aunque no represente un riesgo para México, las autoridades de Protección Civil recomendaron a la población mantenerse atenta a la información oficial sobre la evolución de los fenómenos meteorológicos.