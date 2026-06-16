La Canícula 2026 ya tiene fecha de llegada a México: ¿qué estados podrían verse afectados?

Luego de haber comenzado la temporada de lluvias en México, surge una nueva duda respecto a la situación climática de los próximos días, pudiendo llegar uno de los períodos más calurosos del año. A continuación te comentamos lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué es la Canícula?

Este fenómeno considerado como la etapa más calurosa ocurre de forma anual, y consiste en un aumento gradual de la temperatura del ambiente. Esto se debe en gran medida al calentamiento del aire que, en combinación con el aumento de la fuerza del viento, ocasionan que los cielos se despejen.

Como consecuencia, se produce una disminución drástica en la actividad pluvial y, por ende, da paso a una mayor incidencia de radiación solar en la región afectada.

El origen de este término se remonta desde la antigua Roma, derivandose del nombre de la constelación Can Mayor (Canícula, para los romanos). En aquella época se pensaba que la estrella Sirius se contraposicionaba al sol durante la época de verano, provocando que la energía combinada de ambos cuerpos celestes elevasen la temperatura de la Tierra.

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¿Cuándo comenzará y qué estados serán afectados?

Si bien no se cuenta con una fecha establecida, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que este periodo climático suele aparecer tras el Solsticio de Verano que se da el día 21 de junio de cada año, siendo más precisos, entre los meses julio y agosto, a la mitad de la temporada de precipitaciones. Para el año 2026, se espera que comience durante las primeras semanas de julio.

Sin embargo, se estima que el comportamiento de las lluvias cambie por los efectos del fenómeno ‘El Niño’, que podría traer consigo una disminución de estas, extendiendo la Canícula hasta el otoño de este año o incluso hasta la primavera del próximo año, generando un ambiente más sofocante.

En cuanto a las entidades afectadas, este fenómeno suele consolidarse en climas de carácter seco y cálido, como lo son Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz , donde las temperaturas pueden alcanzar hasta los 37° Celsius.