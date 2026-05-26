Tarjeta Dorada del Bienestar: ¿qué es, para qué sirve y quiénes pueden tramitarla en 2026?

Ante los retos que puede representar el llegar a cierta edad, se ha optado por lanzar una nueva estrategia, que será dirigida a un sector vulnerable de la población de México. Por ello, te invitamos a leer a continuación en qué consiste esta medida y a quiénes va dirigido su implementación.

¿Qué es y para qué sirve?

La Tarjeta Dorada: Envejecimiento con Bienestar, consiste en una estrategia gubernamental promovida bajo el fin de respaldar a personas de la tercera edad por medio de una serie de apoyos para facilitar beneficios y descuentos en servicios/trámites, favoreciendo así su estabilidad económica y mejorando su condición de vida.

Dentro de sus atractivos principales se enlistan las rebajas del 50% en el pago de servicios básicos como el de agua potable; en trámites como la expedición de licencias para conducir o el pago del impuesto predial; facilitamiento en los costos de la creación de un testamento y/o descuento del 30% en trámites de carácter urgente del Registro Público de Propiedad o Registro Civil; también incluyen rebajas en servicios médicos como lo pueden ser en ópticas y farmacias seleccionadas, e incluso permite el pago de tarifa preferencial en transporte público.

Cabe aclarar que esta tarjeta no sustituirá de forma definitiva a la credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ; ambos programas proporcionados por el gobierno federal coexisten e incluso se complementan entre sí, al poder poseer ambos servicios permitirá acumular rebajas a nivel nacional y local que resguardarán la economía de las personas mayores.

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¿Quiénes podrán tramitarla?

A diferencia de la credencial del INAPAM, que consiste en un programa con validez en la extensión de los 32 estados federales de la república, la tarjeta dorada es un beneficio exclusivo de la entidad de Guerrero, impulsado por su propia gobernadora Evelyn Salgado, por lo que no contará con acreditación fuera de dicho territorio. Además, dicha tarjeta solo se tramitará para personas que se encuentren dentro de un rango de 60 años en adelante.

En caso de desear su obtención, es necesario presentar los siguientes documentos en las oficinas del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) dentro de un horario de 10:00 am a 03:00 pm, o en cambio, por medio de los Módulos Itinerantes que recorrerán la entidad:

Identificación oficial expedida por el INE (original y copia ampliada al 200% de su tamaño original).

CURP actualizada en su formato más reciente (original y copia).

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (original y copia).

Formulario oficial de solicitud y la autorización del uso de datos personales (esto se podrá consentir en la ventanilla de atención).

Adicional a esto, si la persona mayor cuenta con discapacidades físicas que requieran de la asistencia de un familiar, este también deberá presentarse en el módulo correspondiente adjuntando entre los documentos necesarios su propia identificación y CURP (original y copia), además de un número telefónico activo.