¿Quién es Hazael García, lagunero y creador de contenido golpeado con una piedra en la cabeza?

Tras darse a conocer el ataque a un influencer en un sector en el que se han registrado recientemente múltiples actos de violencia, muchos internautas y lectores comenzaron a cuestionarse: ¿de quién se trata y cómo es que fue agredido?

¿Quién es Hazael García?

Hazael es un creador de contenido de la plataforma Tik Tok quien, a sus 23 años de edad, ya se ha consolidado como una figura reconocida en redes sociales gracias a su constancia y al tipo de contenido audiovisual que genera, contando con un total de 250 mil seguidores amasados en dicha plataforma.

Su trabajo se especializa en el sondeo a transeúntes, interacción social y dinámicas callejeras en zonas bastante concurridas o consideradas de alto riesgo en la zona de la Comarca Lagunera del municipio de Torreón, Coahuila, donde aborda temas relacionados a moda, relaciones y tendencias.

Entre su contenido se puede destacar los videos donde cuestiona el precio total de la vestimenta que portan los viandantes encuestados, las prendas que resultan atractivas para el sexo masculino y femenino, y demás preguntas rápidas características del formato conocido como 'ping pong con...'.

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¿Cómo sucedió la agresión?

La situación tuvo lugar en la madrugada del día jueves 04 de junio de 2026, cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia a la 01:30 horas, siendo notificados de una riña entre dos individuos con uno de ellos estando herido.

Tanto paramédicos de las Cruz Roja Mexicana como peritos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) acudieron inmediatamente al lugar de los hechos, localizando al afectado en las cercanías de la intersección de la calle Hacienda de Torreón y Calle de los Peltres en los condominios Manhattan mientras se cubría la lesión.

De acuerdo con los testimonios de vecinos y del propio Hazael recolectados por los oficiales, se encontraba en ese sitio junto a su grupo de amigos en compañía de otro sujeto con el que consumían bebidas alcohólicas mientras grababan material audiovisual para su plataforma digital. No obstante, comenzó una discusión por motivos desconocidos entre ambos y, ante los efectos de la embriaguez inducida, la situación escaló a golpes rápidamente.