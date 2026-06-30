Mundial 2026: Haaland tumba a Costa de Marfil con gol agónico y Noruega ya piensa en octavos

Las selecciones nacionales de Costa de Marfil y Noruega se enfrentaron hoy en el Dallas Stadium por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Los africanos clasificaron como segundos del Grupo E tras vencer a Ecuador y Curazao, y caer ante Alemania. Los escandinavos llegaron tras ser sublíderes del Grupo I con sólidos triunfos ante Irak y Senegal, y una dura derrota frente a Francia.

Primer Tiempo

El juego inició con enorme intensidad en Texas, con los Elefantes dominando la posesión en el mediocampo y volcando su ofensiva por la banda derecha con un activo Nicolas Pépé. Costa de Marfil avisó al minuto 15 mediante un córner infructuoso y, tras la pausa de hidratación, Franck Kessié perdonó al 27 con un remate incómodo casi sin ángulo sobre la línea de fondo.

Noruega resistió con orden y pegó primero al minuto 39; Antonio Nusa controló el balón, se giró con maestría y sacó un espectacular disparo con efecto a la escuadra para el 0-1. Los vikingos buscaron ampliar la ventaja, pero Erling Haaland falló a quemarropa ante Yahia Fofana y Alexander Sørloth cabeceó desviado un córner sumamente peligroso al minuto 42.

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Segundo Tiempo

En el complemento, el cuadro africano buscó el empate con mucha vehemencia; Örjan Nyland tapó con las piernas un gran tiro de Pépé al 54. El seleccionador ordenó cambios estratégicos e ingresó Amad Diallo, quien se convirtió en héroe al minuto 73 tras desbordar por la lateral, recortar hacia adentro y definir con un gran izquierdazo cruzado casi en la línea de fondo.

Al minuto 85 emergió la genialidad agónica de Noruega: una combinación fluida por la banda rompió la zaga marfileña y Patrick Berg asistió al área chica para que Erling Haaland sólo tuviera que empujar la pelota sellando el triunfo. En el largo descuento decretado por Jesús Valenzuela, el arquero Örjan Nyland salvó la victoria al 91 desviando con un manotazo milagroso un envenenado centro marfileño.

Los futbolistas más valiosos fueron Amad Diallo por su revulsivo desequilibrio ofensivo y Antonio Nusa por su excelsa inventiva individual. Tras este electrizante 1-2 definitivo, Costa de Marfil se despide con absoluto honor de este certamen, mientras que la escuadra de Noruega clasifica motivada a los octavos de final, donde se medirá contra la poderosa selección de Brasil.

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